Зеленский уволил Стефанишину с должности посла Украины в США, — указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США. Кадровое решение было принято 3 августа.

Как говорится в указе президента Украины №696/2026, Ольга Стефанишин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Документ подписал президент Владимир Зеленский.

"Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки", — указано в документе.

Указ об уходе Ольги Стефанишиной с должности посла Украины в США Фото: Скриншот

На своей странице в Facebook Ольга Стефанишина обнародовала сообщение, в котором объяснила свое решение сложить полномочия посла Украины в США. Она отметила, что это был ее личный выбор, вызванный личными обстоятельствами, о которых ранее уже сообщала.

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В частности она рассказала, что представлять Украину в Вашингтоне во время полномасштабной войны стало для нее большой честью. Также экпосолка поблагодарила президента Владимира Зеленского за доверие и возможность работать на этом посту.

По словам дипломатки, основные задачи, которые она ставила перед собой во время работы в США, были выполнены. Среди главных результатов она назвала:

усиление военной поддержки Украины со стороны Вашингтона;

сохранение помощи, несмотря на политические изменения в США;

закрепление этой поддержки на законодательном уровне.

Кроме того, Ольга Стефанишина заявила, что Украина за это время изменила свою роль в отношениях с США — от государства, которое оказывают помощь, до страны, в которую инвестируют и чьи технологии покупают.

Более того, в конце сообщения она отметила, что отдельно и публично прокомментирует вопросы, которые в последнее время обсуждались в медиа. Также Стефанишина выразила благодарность команде посольства, МИД Украины и всем партнерам, с которыми работала, и отметила, что продолжит работать ради Украины и ее победы.

Ольга Стефанишина ушла с должности посла в США по собственному желанию Фото: Скриншот Ольга Стефанишина ушла с должности посла в США по собственному желанию Фото: Ольга Стефанишина

За несколько дней до этого, как писало издание "Суспільне", бывшая псоадовица уже уверяла присутствовавших на пресс-конференции в Вашингтоне 30 июля, что Владимир Зеленский не просил ее покинуть пост. В частности, глава государства, напротив, хотел, чтобы оно продолжало работать.

Также Стефанишина прокомментировала обвинения в якобы недекларировании имущества. Она заявила, что люди из ближайшего окружения президента часто становятся объектом разных подозрений, а проверка ее деклараций является обычной процедурой. Дипломатка подчеркнула, что готова вернуться в Украину и публично предоставить все необходимые объяснения, если в этом возникнет необходимость.

"Это будет публично. Это не связано с моей официальной должностью или с тем, что я использовала во время своей официальной должности, или с чем-то связанным с этим. Но в то же время дискуссия продолжается", — говорила Стефанишина.

В июле Фокус писал, что Ольга Стефанишина может покинуть пост посла Украины в США по собственному желанию по личным причинам. В то же время источники сообщали, что президент Владимир Зеленский был доволен ее работой. Однако нардеп Алексей Гончаренко предполагал, что такое решение она приняла из-за возможного подозрения от НАБУ.

Следует отметить, что Ольгу Стефанишину назначили на должность посла в августе 2025 года. Перед ней стояли задачи усиления сотрудничества с Вашингтоном, реализации договоренностей между Украиной и США, в частности в сфере обороны, а также дальнейшего укрепления безопасности поддержки Украины.