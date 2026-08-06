Стефанишиной назначили меру пресечения: залог в 6 млн гривен (видео)

6 августа следственный судья Виктор Ногачевский огласил решение — залог в размере 6 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении бывшего вице-премьера и экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, сообщает Центр противодействия коррупции.

Ольга Стефанишина заявила, что будет искать 6 миллионов гривен на залог

Вчера в ВАКС продолжалось заседание по вопросу об избрании меры пресечения в отношении бывшего посла Украины в США Ольги Стефанишиной. САП ходатайствовала о залоге в размере 12,3 млн гривен. Защита Ольги Стефанишиной просила отказаться от избрания меры пресечения.

Сегодня судья огласил решение.

Сама Стефанишина заявила, что у нее нет шести миллионов гривен, но она "будет их искать". Комментировать решение суда она отказалась.

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Подозрение в адрес Ольги Стефанишиной — что известно

Ольге Стефанишиной предъявлено подозрение в незаконном обогащении, а также по двум эпизодам предполагаемого неверного декларирования. Сторона обвинения утверждает, что с 2024 по 2025 год дипломатка приобрела активы на сумму 13,9 млн гривен. Ее официальные доходы за этот период не покрывали такую сумму.

Утверждается, что она поручила подруге приобрести две однокомнатные квартиры в двух жилых комплексах. Она не указала в декларации эти квартиры, наличные средства, потраченные на ремонт, лечение матери, авиабилеты, автомобиль Mercedes и аренду квартиры за 1300 долларов в месяц. Обвинение утверждает, что Стефанишина также собиралась приобрести родителям дом за 200–300 тысяч долларов.

Защита заявляет, что прокуратура включила в эти 13,9 млн предположительно необоснованных активов различные расходы: от лечения до недвижимости. Недвижимость, по словам защитников, подруга Стефанишиной приобрела за собственные легальные доходы, а родители Стефанишиной самостоятельно накопили более 4 млн гривен.

Адвокаты Ольги Стефанишиной утверждают, что намерение купить дом под Киевом и встречи с риэлторами не являются доказательством, а квартиру и автомобиль Mercedes подозреваемая не была обязана декларировать, поскольку "не превысила предусмотренные законом сроки пользования ими".

Ольга Стефанишина — что известно

Ольга Стефанишина родилась в Одессе, училась в Киеве. Имеет квалификацию юриста-международника, переводчика с английского языка, а также в области "финансы и кредит".

С 2006 по 2007 год занималась частной юридической практикой, впоследствии работала в Министерстве юстиции.

В 2019 году баллотировалась в Верховную Раду от партии "Украинская стратегия Гройсмана", но безуспешно. В том же году работала в юридической фирме "Ильяшев и Партнеры", которая, помимо Украины, имела офисы в России.

В 2020 году Ольга Стефанишина была назначена вице-премьером — министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Год спустя Ольга Стефанишина вошла в состав политсовета партии "Слуга народа".

В 2024 году Стефанишина возглавила Министерство юстиции и сохранила должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции.

В 2025 году она стала послом Украины в США. 3 августа уволилась по собственному желанию.

В июле Фокус сообщал, что Ольга Стефанишина может уйти с поста посла Украины в США по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами. По данным источников издания, президент Владимир Зеленский положительно оценивал её работу. В то же время народный депутат Алексей Гончаренко связывал возможную отставку с вероятным вручением подозрения со стороны НАБУ.

Кроме того, мы писали о вручении уведомления о подозрении Ольге Стефанишиной и о подробностях предъявленных обвинений.