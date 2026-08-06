Стефанішиній обрали запобіжний захід: застава у 6 млн гривень (відео)

6 серпня слідчий суддя Віктор Ногачевський оголосив рішення – застава в 6 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній віцепрем'єрці й експослу України в США Ользі Стефанішиній, повідомляє Центр протидії корупції.

Ольга Стефанішина сказала, що буде шукати 6 мільйонів гривень на заставу

Вчора у ВАКС тривало засідання з обрання запобіжного заходу експосолці України в США Ользі Стефанішиній. САП клопотала про заставу в 12,3 млн гривень. Захист Ольги Стефанішиної просив відмовитися від обрання запобіжного заходу.

Сьогодні суддя оголосив рішення.

Сама Стефанішина сказала, що в неї нема шести мільйонів гривень, але вона "буде їх шукати". Рішення суду вона коментувати відмовилась.

Підозра Ользі Стефанішиній — що відомо

Ольга Стефанішина отримала підозру в незаконному збагаченні та за двома епізодами ймовірного недостовірного декларування. Сторона обвинувачення стверджує, що з 2024 і по 2025 рік дипломатка набула активів на 13,9 млн гривень. Такої суми її офіційні доходи на той період не покривали.

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Стверджується, що вона дала вказівку подрузі придбати дві однокімнатні квартири в двох житлових комплексах. Вона не внесла до декларації ці апартаменти, готівку, що витратила на ремонт, лікування матері, авіаквитки, машину Mercedes та оренду квартири за 1300 доларів на місяць. Обвинувачення стверджує, що також Стефанішина збиралася придбати батькам будинок за 200-300 тисяч доларів.

Захист заявляє, що прокуратура об'єднала в ці 13,9 млн ймовірно необґрунтованих активів різні витрати: від лікування до нерухомості. Нерухомість, за словами захисників, подруга Стефанішиної придбала за власні легальні доходи, а батьки Стефанішиної самостійно накопичили понад 4 млн гривень.

Адвокати Ольги Стефанішиної стверджують, що намір купити будинок під Києвом та перегляди з ріелторами не є доказом, а квартиру та автівку Mercedes підозрювана не мусила декларувати, оскільки "не перевищила передбачені законом строки користування ними".

Ольга Стефанішина — що відомо

Ольга Стефанішина народилась в Одесі, вчилась у Києві. Має кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови та в галузі "фінанси та кредит".

З 2006 по 2007 займалася приватною юридичною практикою, згодом працювала в Міністерстві юстиції.

У 2019 році балотувалася до Верховної Ради від "Української стратегії Гройсмана", але невдало. Того ж року працювала в юрфірмі "Ілляшев та Партнери", яка, окрім України, мала офіси у Росії.

У 2020 Ольга Стефанішина була призначена віцепрем'єркою – міністеркою з питань європейської і євроантлантичної інтеграції.

Рік потому Ольга Стефанішина увійшла до політради партії "Слуга народу".

У 2024 Стефанішина очолила Міністерство юстиції і зберегла посаду віцепрем'єрки з питань євроінтеграції.

У 2025 році вона стала послом України в США. Звільнилася за власним бажанням 3 серпня.

У липні Фокус повідомляв, що Ольга Стефанішина може піти з посади посла України у США за власним бажанням через особисті обставини. За даними джерел видання, президент Володимир Зеленський позитивно оцінював її роботу. Водночас народний депутат Олексій Гончаренко пов'язував можливу відставку з імовірним врученням підозри від НАБУ.

Також ми писали про вручення підозри Ользі Стефанішиній та про деталі обвинувачень.