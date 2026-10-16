Дві квартири та Mercedes: НАБУ завершило розслідування щодо незаконного збагачення Стефанішиної

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування щодо одного з українських високопосадовців, якого звинувачують у незаконному збагаченні та подання недостовірної декларації.

Йдеться про колишню віце-прем’єр-міністриню — міністриню юстиції, повідомили в НАБУ. Імені офіційні органи не називають, однак цю посаду обіймала Ольга Стефанішина. Саме її НАБУ та СПА підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 13,9 млн грн та недостовірному декларуванні.

Слідство встановило, що у власності фігурантки перебували дві квартири в ЖК "Файна Таун" у Києві вартістю майже 11 млн грн, причому обидві зареєстровані на її подругу.

Серед інших активів виявилися квартира у столичному ЖК бізнес-класу "Львівська площа", зареєстрована на матір Стефанішиної, та автомобіль Mercedes-Benz GLC 220 d, власником якого, згідно з документами, є колишній підлеглий підозрюваної.

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Крім того, вона вела переговори щодо купівлі будинку під Києвом орієнтовною вартістю 550 тисяч доларів, з яких 250 тисяч доларів планувалося сплатити готівкою, а решту суми погасити, передавши власнику особняка дві вже згадані квартири в "Файна Таун".

Втім, угода не відбулася. Слідство припускає, що чиновниця відмовилася від неї через призначення на дипломатичну посаду за кордоном. Ольгу Стефанішину призначили на посаду посла в серпні 2025 року. Перед нею стояли завдання посилення співпраці з Вашингтоном, реалізації домовленостей між Україною та США, зокрема у сфері оборони, а також подальшого зміцнення безпеки та підтримки України.

Стефанишина протягом року була послом України у США Фото: Ольга Стефанішина

За інформацією НАБУ, офіційні доходи підозрюваної не давали їй можливості придбати таке майно. У період з початку 2024 року до середини 2025 року вона заробила близько 3,7 млн грн, але лише з її банківських рахунків було витрачено орієнтовно 4,2 млн грн.

3 серпня 2026 року президент звільнив Стефанішину з посади посла США, а вже 5 серпня їй повідомили про підозру за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Вона заявила, що не вважає процесуальні дії доказом провини та має намір відстоювати свою позицію законними засобами.

6 серпня Вищий антикорупційний суд у особі слідчого судді Віктора Ногачевського призначив Стефанішиній запобіжний захід — заставу в розмірі 6 млн гривень.

Нагадаємо, 11 липня 2025 року САП розпочала розслідування щодо Стефанішиної за зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.