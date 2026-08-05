"Мені не було й немає чого приховувати": Стефанішина прокоментувала нову підозру

Колишня віцепрем'єрка та експосолка України в США Ольга Стефанішина вперше публічно відреагувала на вручення нової підозри. Вона заявила, що не вважає процесуальні дії доказом провини і має намір відстоювати свою позицію в законний спосіб.

Про це повідомила сама Ольга Стефанішина на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що від початку її роботи послом у медіа регулярно з'являлися повідомлення про процесуальні дії правоохоронців, у яких згадувалося її ім'я.

Стефанішина наголосила, що ставиться до ситуації спокійно.

“Будь-які процесуальні дії — це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води”, — написала вона.

За словами експосолки, ще понад рік тому вона публічно пояснила питання щодо нерухомості та надала журналістам усі необхідні документи.

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Пост Ольги Стефанішиної Фото: Скриншот

“Мені не було й немає чого приховувати”, — заявила Стефанішина.

Вона також підкреслила, що після завершення дипломатичної місії повернулася до України й готова відповідати на всі запитання.

“Доводити звинувачення має той, хто його висуває. Я ж зроблю те, що маю: спокійно, за законом відстою свою позицію. У результаті я не сумніваюся”, — написала вона, подякувавши за підтримку.

Що відомо про справу Ольги Стефанішиної

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують кримінальне провадження щодо ймовірного незаконного збагачення і недостовірного декларування колишньої віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. Про існування справи свідчать ухвали Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС, а також інформація від джерел видання “Слово і діло” в антикорупційних органах.

За даними слідства, Стефанішина могла фактично отримати у власність квартиру площею 99,8 кв. м, кілька нежитлових приміщень і паркомісце в житловому комплексі “Львівська площа”, а також дві квартири в ЖК “Файна Таун”. Крім того, детективи вважають, що протягом 2021–2025 років вона користувалася автомобілем Mercedes-Benz GLC 220D 2017 року випуску.

У рамках цього розслідування детективи НАБУ провели обшук у автомобілі адвоката Івана Холондовича. За версією слідства, він міг допомагати з придбанням двох квартир у ЖК “Файна Таун”. Під час слідчих дій вилучили два мобільні телефони, які суд згодом арештував як речові докази.

Раніше hromadske повідомило, що мати Стефанішиної Надія Кравець придбала квартиру в ЖК “Львівська площа” за 3,04 млн грн, хоча мінімальна вартість аналогічного житла від забудовника тоді становила близько 12 млн грн. Сама Стефанішина пояснювала, що її батьки інвестували у квартиру ще у 2019 році, коли ціни на нерухомість були нижчими.

Нагадаємо, 3 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США. Пізніше ЗМІ повідомляли, що це рішення могло бути пов'язане з кримінальним провадженням щодо посадовиці. 5 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили Стефанішиній нову підозру. Наразі Вищий антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід, а засідання проходить у закритому режимі.

У липні Фокус писав, що Ольга Стефанішина може залишити посаду посла України у США за власною ініціативою через особисті причини, хоч Володимир Зеленський був задоволений результатами її роботи. Водночас народний депутат Олексій Гончаренко припускав, що можливий відхід з посади пов'язаний з імовірною підозрою від НАБУ.

Ольга Стефанішина очолила українське посольство у США в серпні 2025 року. Вона відповідала за поглиблення співпраці між Києвом і Вашингтоном, реалізацію двосторонніх домовленостей, зокрема у сфері оборони, а також за посилення безпекової підтримки України.