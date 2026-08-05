"Мне нечего было и нет чего скрывать": Стефанишина прокомментировала новое подозрение

Бывшая вице-премьер и экс-посол Украины в США Ольга Стефанишина впервые публично отреагировала на предъявление нового подозрения. Она заявила, что не считает процессуальные действия доказательством вины и намерена отстаивать свою позицию законными средствами.

Об этом сообщила сама Ольга Стефанишина на своей странице в Facebook.

Она отметила, что с самого начала её работы в качестве посла в СМИ регулярно появлялись сообщения о процессуальных действиях правоохранительных органов, в которых упоминалось её имя.

Стефанишина подчеркнула, что относится к ситуации спокойно.

"Любые процессуальные действия — это часть законной работы правоохранительной системы, а не доказанная вина. Шумиха вокруг этой истории больше похожа на бурю в стакане воды", — написала она.

По словам бывшей олимпийской чемпионки, ещё более года назад она публично разъяснила вопрос о недвижимости и предоставила журналистам все необходимые документы.

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Пост Ольги Стефанишиной Фото: Скриншот

"Мне нечего было и нет чего скрывать", — заявила Стефанишина.

Она также подчеркнула, что после завершения дипломатической миссии вернулась в Украину и готова отвечать на все вопросы.

"Доказывать обвинение должен тот, кто его выдвигает. Я же сделаю то, что должна: спокойно, в рамках закона отстаивать свою позицию. В итоге я не сомневаюсь", — написала она, поблагодарив за поддержку.

Что известно о деле Ольги Стефанишиной

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют уголовное дело о предполагаемом незаконном обогащении и недостоверном декларировании доходов бывшей вице-премьера Ольги Стефанишиной. О существовании дела свидетельствуют постановления Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС, а также информация от источников издания "Слово и дело" в антикоррупционных органах.

По данным следствия, Стефанишина могла фактически получить в собственность квартиру площадью 99,8 кв. м, несколько нежилых помещений и парковочное место в жилом комплексе "Львовская площадь", а также две квартиры в ЖК "Файна Таун". Кроме того, детективы полагают, что в течение 2021–2025 годов она пользовалась автомобилем Mercedes-Benz GLC 220D 2017 года выпуска.

В рамках этого расследования детективы НАБУ провели обыск в автомобиле адвоката Ивана Холондовича. По версии следствия, он мог помогать с приобретением двух квартир в ЖК "Файна Таун". В ходе следственных действий были изъяты два мобильных телефона, которые суд впоследствии арестовал в качестве вещественных доказательств.

Ранее hromadske сообщило, что мать Стефанишиной Надежда Кравец приобрела квартиру в ЖК "Львовская площадь" за 3,04 млн грн, хотя минимальная стоимость аналогичного жилья от застройщика тогда составляла около 12 млн грн. Сама Стефанишина объясняла, что её родители инвестировали в квартиру ещё в 2019 году, когда цены на недвижимость были ниже.

Напомним, 3 августа президент Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла Украины в США. Позже СМИ сообщали, что это решение могло быть связано с уголовным производством в отношении чиновницы. 5 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Стефанишиной новое подозрение. В настоящее время Высший антикоррупционный суд избирает ей меру пресечения, а заседание проходит в закрытом режиме.

В июле Фокус писал, что Ольга Стефанишина может покинуть пост посла Украины в США по собственной инициативе по личным причинам, хотя Владимир Зеленский был доволен результатами её работы. В то же время народный депутат Алексей Гончаренко высказал предположение, что возможный уход с должности связан с вероятным подозрением со стороны НАБУ.

Ольга Стефанишина возглавила украинское посольство в США в августе 2025 года. Она отвечала за углубление сотрудничества между Киевом и Вашингтоном, реализацию двусторонних договоренностей, в частности в сфере обороны, а также за усиление поддержки Украины в сфере безопасности.