НАБУ та САП прийшли з обшуками до голови Нацбанку, — ЗМІ та нардепи

Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели обшуки в Національному банку України.

Слідчі дії проводяться в кабінеті та за іншими адресами, пов’язаними з головою НБУ Андрієм Пишним, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Про обшуки написав і інший депутат, Олексій Гончаренко.

Також про слідчі дії, посилаючись на свої джерела, повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

На момент написання статті ані НАБУ, ані Андрій Пишний жодним чином не коментували ситуацію.

Зазначимо, що в серпні президент Володимир Зеленський заявляв, що не має наміру ініціювати відставку голови Національного банку України Андрія Пишного.

Нагадаємо, що НАБУ завершило розслідування щодо незаконного збагачення Стефанішиної.

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Також повідомлялося, що Пишний прокоментував появу свого прізвища на "плівках Міндіча".