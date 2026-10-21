Обшуки в НБУ: у НАБУ та Нацбанку повідомили, чи є затримані та підозрювані

НАБУ дійсно проводить обшуки в приміщенні Нацбанку та вдома в одного зі співробітників. Національний банк підтвердив проведення слідчих дій.

За офіційним повідомленням Національного антикорупційного бюро, обшуки проводять детективи бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За офіційною інформацією, слідчі дії санкціоновані та здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Чи є затримані та підозрювані

У НАБУ окремо наголосили, що в межах слідчих дій жодну особу не затримували, а про підозру нікому не повідомляли. У бюро пояснили, що не надаватимуть додаткової інформації для збереження таємниці досудового розслідування.

Своєю чергою Нацбанк України теж підтвердив проведення слідчих дій.

"НБУ підтверджує інформацію про проведення слідчих дій НАБУ в приміщенні Національного банку. Додаткові пояснення будуть надані по завершенню процесуальних дій. Національний банк продовжує працювати в штатному режимі", — повідомили в установі.

Видео дня

Раніше про обшуки в Нацбанку та в одного зі співробітників установи повідомили депутати Железняк та Гончаренко. Очільник Нацбанку Андрій Пишний поки не коментував ситуацію.

Зазначимо, що в серпні президент Володимир Зеленський заявляв, що не має наміру ініціювати відставку голови Національного банку України Андрія Пишного.