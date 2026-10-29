Что положить в "набор для блэкаута" и какими продуктами запастись: рекомендации Минвосстановления

В связи с риском длительных отключений электроэнергии украинцам рекомендуют заранее позаботиться о тепле, запасах воды и еды, а также о резервном источнике питания. Что именно следует сделать уже сейчас, объяснили в Министерстве восстановления.

Подготовку следует начать с проверки окон, дверей и отопительных приборов, советуют в Минвосстановления. Даже небольшие щели приводят к потере тепла, особенно если отопление зависит от электроснабжения.

В Министерстве восстановления рекомендуют уплотнить окна и двери и убедиться, что батареи не закрыты мебелью или плотными шторами.

Для дополнительного обогрева можно использовать исправные водяные, электрические, химические или каталитические грелки. Важно следовать инструкциям производителя и учитывать, разрешено ли использовать конкретное устройство в помещении.

Если квартира быстро остывает, лучше сосредоточиться на сохранении тепла в одной комнате, а не пытаться обогреть всё жильё. Категорически нельзя обогревать жильё газовой плитой, а также пользоваться самодельными обогревателями. Для безопасности в доме рекомендуется иметь огнетушитель и датчик угарного газа.

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Сколько воды и еды нужно запасти

Длительные отключения могут сопровождаться перебоями с водоснабжением, поэтому следует заранее заготовить запас питьевой и технической воды. Согласно рекомендациям министерства, на одного человека требуется не менее 3 литров питьевой воды в сутки. Техническую воду для гигиены и бытовых нужд следует хранить отдельно. Например, семье из трех человек на три суток понадобится не менее 27 литров питьевой воды. Если воду планируют использовать и для приготовления пищи, запас нужно увеличить.

Также рекомендуют покупать продукты, которые не требуют хранения в холодильнике и сложного приготовления:

консервы;

орехи и сухофрукты;

шоколад и другие питательные перекусы;

сублимированные продукты;

готовые к употреблению блюда длительного хранения.

В министерстве также рекомендуют заранее наполнить термос кипятком. Горячая вода пригодится для приготовления напитков или блюд быстрого приготовления. При формировании запасов необходимо учесть потребности детей, людей с особыми потребностями в питании и домашних животных.

Как оставаться на связи

Во время длительного отключения электричества возможны перебои с мобильной связью и интернетом, поэтому одного заряженного смартфона может оказаться недостаточно. Перед отключениями рекомендуется зарядить портативные зарядные устройства и зарядные станции. Также следует подготовить фонарики, лампы на батарейках и радиоприемник с автономным питанием.

Отдельно стоит проверить домашний интернет: у провайдера нужно уточнить, будет ли сеть работать без электричества и какое оборудование потребует резервного питания. Если провайдер обеспечивает работу сети во время отключений, для домашнего Wi-Fi может потребоваться бесперебойное питание роутера и оптического терминала.

Если пропадет сеть мобильного оператора, можно попробовать воспользоваться национальным роумингом. Он позволяет подключиться к сети другого украинского оператора там, где это технически возможно.

Какие вещи нужно подготовить заранее

Помимо воды, продуктов и заряженных устройств, дома рекомендуется иметь отдельный набор вещей на случай длительного отключения. В него советуют положить:

аптечку и лекарства, которые вы принимаете постоянно;

копии важных документов в водонепроницаемом пакете;

наличные деньги разными купюрами;

список важных телефонных номеров на бумаге;

средства личной гигиены;

теплую одежду и одеяла.

Особенно важно иметь запас препаратов, необходимых на ежедневной основе. Если лекарства необходимо хранить в холодильнике, способ их хранения во время отключений лучше заранее согласовать с фармацевтом или врачом. Наличные деньги могут понадобиться, если банковские терминалы или банкоматы временно не будут работать.

Каких ошибок нельзя допускать

При использовании альтернативных источников питания важно помнить о пожарной безопасности и опасности угарного газа.

Согласно рекомендациям ГСЧС, бензиновые и дизельные генераторы запрещено использовать в квартирах, подвалах, гаражах и на балконах. Генератор следует устанавливать только на улице, не менее чем в 6 метрах от дверей и окон. Заправлять его разрешается только после выключения и остывания двигателя.

Нельзя подключать генератор напрямую к обычной электрической розетке, так как это создает опасность поражения электрическим током и возгорания.

Осторожность требуют и туристические газовые горелки. Пользоваться можно только сертифицированным оборудованием в соответствии с инструкцией производителя и с соблюдением требований к вентиляции. Газовые баллоны нельзя нагревать или хранить рядом с источниками тепла. В ГСЧС подчеркивают необходимость использования датчиков угарного газа, особенно там, где используется топливное оборудование.

Где получить помощь

В рамках подготовки к зиме 2026–2027 годов правительство запустило платформу "єОпора", на которой собраны государственные и региональные программы поддержки, практические рекомендации и официальные контакты.

Чтобы найти доступную помощь, необходимо открыть раздел "Зимняя поддержка", выбрать свою категорию, вид поддержки и регион. На платформе можно проверить, какие программы действуют для конкретного домохозяйства, а также найти информацию о подготовке к отопительному сезону.