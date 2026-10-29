Що покласти в "блекаут-набір" і якою їжею запастись: рекомендації Мінвідновлення

Через ризик тривалих знеструмлень українцям радять завчасно подбати про тепло, запаси води та їжі й резервне живлення. Що саме варто зробити вже зараз, пояснили в Міністерстві відновлення.

Підготовку варто почати з перевірки вікон, дверей і опалювальних приладів, радять в Мінвідновлення. Навіть невеликі щілини спричиняють втрату тепла, особливо якщо опалення залежить від електропостачання.

У Міністерстві відновлення рекомендують ущільнити вікна й двері та переконатися, що батареї не закриті меблями чи щільними шторами.

Для додаткового обігріву можна використовувати справні водяні, електричні, хімічні або каталітичні грілки. Важливо дотримуватися інструкцій виробника та враховувати, чи дозволено користуватися конкретним пристроєм у приміщенні.

Якщо квартира швидко охолоджується, краще зосередитися на збереженні тепла в одній кімнаті, а не намагатися обігріти все помешкання. Категорично не можна обігрівати житло газовою плитою, а також користуватися саморобними обігрівачами. Для безпеки вдома рекомендують мати вогнегасник і датчик чадного газу.

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Скільки води та їжі потрібно запасти

Тривалі відключення можуть супроводжуватися перебоями з водопостачанням, тож варто заздалегідь підготувати запас питної та технічної води. За рекомендаціями міністерства, на одну людину потрібно щонайменше 3 літри питної води на добу. Технічну воду для гігієни та побутових потреб слід зберігати окремо. Наприклад, сім'ї з трьох людей на три доби знадобиться щонайменше 27 літрів питної води. Якщо воду планують використовувати й для приготування їжі, запас потрібно збільшити.

Також радять придбати продукти, які не потребують холодильника та складного приготування:

консерви;

горіхи та сухофрукти;

шоколад та інші поживні перекуси;

сублімовані продукти;

готові до вживання страви тривалого зберігання.

У міністерстві також радять заздалегідь наповнити термос окропом. Гаряча вода стане в пригоді для напоїв або страв швидкого приготування. Формуючи запаси, потрібно врахувати потреби дітей, людей зі спеціальним харчуванням та домашніх тварин.

Як залишатися на зв'язку

Під час тривалого знеструмлення можливі перебої з мобільним зв'язком та інтернетом, тому одного зарядженого смартфона може бути недостатньо. Перед відключеннями рекомендують зарядити павербанки й портативні зарядні станції. Також слід підготувати ліхтарики, лампи на батарейках і радіоприймач з автономним живленням.

Окремо варто перевірити домашній інтернет: у провайдера потрібно уточнити, чи працюватиме мережа без електроенергії та яке обладнання потребуватиме резервного живлення. Якщо провайдер забезпечує роботу мережі під час відключень, для домашнього Wi-Fi може знадобитися безперебійне живлення роутера й оптичного термінала.

Якщо зникне мережа мобільного оператора, можна спробувати скористатися національним роумінгом. Він дає змогу підключитися до мережі іншого українського оператора там, де це технічно можливо.

Які речі підготувати заздалегідь

Окрім води, продуктів і заряджених пристроїв, вдома рекомендують мати окремий набір речей на випадок тривалого відключення. До нього радять покласти:

аптечку та ліки, які приймаєте постійно;

копії важливих документів у водонепроникному пакеті;

готівку різними купюрами;

список важливих телефонних номерів на папері;

засоби особистої гігієни;

теплий одяг і ковдри.

Особливо важливо мати запас препаратів, потрібних щодня. Якщо ліки потрібно зберігати в холодильнику, спосіб їхнього зберігання під час відключень краще заздалегідь узгодити з фармацевтом або лікарем. Готівка може знадобитися, якщо банківські термінали чи банкомати тимчасово не працюватимуть.

Яких помилок не можна припускатися

Під час використання альтернативних джерел живлення важливо пам'ятати про пожежну безпеку та небезпеку чадного газу.

За рекомендаціями ДСНС, бензинові й дизельні генератори заборонено використовувати у квартирах, підвалах, гаражах і на балконах. Генератор потрібно встановлювати лише надворі, щонайменше за 6 метрів від дверей і вікон. Заправляти його дозволено тільки після вимкнення та охолодження двигуна.

Не можна підключати генератор безпосередньо до звичайної електричної розетки, адже це створює небезпеку ураження струмом і пожежі.

Обережності потребують і туристичні газові пальники. Користуватися можна лише сертифікованим обладнанням за інструкцією виробника та з дотриманням вимог до вентиляції. Газові балони не можна нагрівати або зберігати біля джерел тепла. У ДСНС наголошують на необхідності датчиків чадного газу, особливо там, де використовують паливне обладнання.

Де отримати допомогу

У межах підготовки до зими 2026–2027 років уряд запустив платформу "єОпора", де зібрано державні та регіональні програми підтримки, практичні рекомендації й офіційні контакти.

Щоб знайти доступну допомогу, потрібно відкрити розділ "Зимова підтримка", обрати свою категорію, вид підтримки та регіон. На платформі можна перевірити, які програми діють для конкретного домогосподарства, а також знайти інформацію щодо підготовки до опалювального сезону.