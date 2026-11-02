Перемирие в обмен на топливо: США предлагают возобновить транзит российского газа через Украину

США продвигают идею возобновления поставок российского природного газа в Европу через Украину, чтобы добиться энергетического перемирия между Москвой и Киевом. План предусматривает продажу газа через американского посредника и может принести доходы инвесторам из США и Украины.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников.

Эту идею обсуждали специальные посланники президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф во время поездок в Москву и Киев в сентябре. По замыслу, американский посредник будет помогать продавать российский газ европейским покупателям, обходя европейские санкции. Это также может создать выгодные возможности для американских инвесторов.

Вашингтон рассматривает возвращение России на европейский газовый рынок как стимул для президента РФ Владимира Путина согласиться на энергетическое перемирие. Использование трубопроводов советских времен, проходящих через Украину от сибирских газовых месторождений до Европы, обеспечило бы Киеву доходы от транзита.

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Белый дом также предложил направлять выручку России от продажи газа на специальный эскроу-счёт в третьей юрисдикции. По словам высокопоставленного американского чиновника, это должно предотвратить использование средств Кремлем для финансирования войны.

США пытаются представить это предложение европейским лидерам как способ снизить цены на энергоносители в преддверии зимы. По данным энергетических регуляторов ЕС, газовые хранилища Европы заполнены примерно на 75%, а запасы перед зимой остаются ниже среднего уровня за последние девять лет.

Европа выступает против возвращения российского газа

Инициатива Вашингтона наталкивается на сопротивление в европейских столицах. Согласно действующему законодательству ЕС, импорт российского природного газа должен быть полностью прекращён к концу 2027 года.

Лидеры крупнейших европейских стран заявляли, что не заинтересованы в возобновлении энергетической зависимости от России, которую считают главной стратегической угрозой.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен в октябре в интервью венгерскому изданию заявил, что запрет на импорт российского газа должен быть постоянным.

"Я, безусловно, не доверял бы России. Даже если бы мир наступил завтра, на что мы все надеемся", — сказал он.

Один из высокопоставленных представителей скандинавской страны заявил, что возобновление закупок российского газа противоречит всему, что отстаивает Европа. Чиновник крупного европейского государства сравнил эту идею с действиями бывшего британского премьера Невилла Чемберлена, который пошёл на уступки Гитлеру ради деловых договоренностей.

Переговоры активизировались на фоне новых ударов

В прошлом месяце план был отложен после того, как Украина под давлением президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Киев почти две недели не наносил ударов по российским НПЗ, в то время как Россия продолжала наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. В этот период Москва также начала поставлять дизельное топливо в США.

После этого Вашингтон сосредоточился на возможности заключить более широкое мирное соглашение. Однако в пятницу Украина возобновила воздушную операцию, нанеся три удара по крупным российским НПЗ в течение трёх дней.

Это усилило актуальность переговоров об энергетическом перемирии в преддверии трехсторонних мирных переговоров между США, Россией и Украиной, которые планируется провести в середине ноября в Абу-Даби. По данным WSJ, Россия пока отклоняла американские попытки достичь такой договоренности.

Транзит через Украину могут возобновить раньше

В отличие от трубопроводов "Северный поток", газотранспортная сеть через Украину может начать работу практически сразу. Она соединена со Словакией, а далее — с Австрией и Германией.

Ограниченные объёмы российского газа продолжали поступать по этой системе до января 2025 года, когда транзит был прекращён.

Россия и Германия построили первый "Северный поток" в 2011 году, чтобы обойти украинскую газотранспортную сеть. "Северный поток-1" прекратил поставки в августе 2022 года, а "Северный поток-2" так и не был введён в эксплуатацию. Оба трубопровода получили серьезные повреждения в результате подводных взрывов в сентябре 2022 года, которые приписывают Украине.

Даже при условии преодоления политических и нормативных препятствий возобновление работы этих газопроводов потребовало бы значительного времени.

Энергетический кризис может изменить позицию Европы

В настоящее время Россия обеспечивает лишь 11 % потребностей Европы в природном газе. До полномасштабного вторжения этот показатель составлял 45 %. На американский сжиженный природный газ приходится 30 % европейского потребления.

В настоящее время российский газ поставляется в Европу танкерами со сжиженным газом или по трубопроводу "Турецкий поток", который доставляет газ в Венгрию и Словакию.

Война США против Ирана может ослабить сопротивление Европы возобновлению российских поставок. Катарский сжиженный газ по-прежнему заблокирован в Персидском заливе, а мировые цены на энергоносители продолжают расти.

По данным ЕС, из-за войны с Ираном Европа дополнительно потратила на энергию 100 млрд евро, или примерно 112 млрд долларов.

Американские переговорщики также обсуждали другие экономические предложения. По словам представителя США, европейские делегаты проявили интерес к плану, который мог бы существенно снизить цены на газ на континенте. Однако любые экономические договоренности должны быть частью комплексного мирного соглашения.

В Вашингтоне также рассматривают возможность возобновления строительства "Северного потока" в качестве элемента более широкой договоренности, которая могла бы не только положить конец войне в Украине, но и урегулировать затянувшиеся противоречия между Россией и европейскими союзниками США.

По данным WSJ, позиция Киева может повлиять на решение Европы. Если Украина поддержит возобновление поставок газа в рамках перемирия, что поможет предотвратить отключения электроэнергии и гуманитарную катастрофу в крупных украинских городах, европейским странам будет легче изменить свою позицию.

Ранее мы сообщали, что Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива в США, хотя Россия продолжает войну против Украины. Аналитики отметили, что Москва не предложила никаких уступок в обмен на это.

Кроме того, Фокус писал о том, что энергетические соглашения между США и Россией вызвали дискуссии об их возможных последствиях для Украины и безопасности Европы.