Кыргызстан угрожает РФ отобрать газовую сеть: какие обещания не выполнил "Газпром"

Президент Кыргызстана Садир Жапаров пригрозил вернуть под контроль государства газовую инфраструктуру страны, которая в настоящее время принадлежит "Газпрому", если российская компания не проведет газификацию республики.

С этим заявлением Жапаров выступил на встрече с жителями Айтматовского и Манаского районов Таласской области, сообщает "Агентство.Новости". Житель села Семетей Курманбек Такеев попросил провести газ в Манасский район, а в ответ президент заявил, что страна не может самостоятельно принимать решения о расширении газовых сетей, ведь газовая система принадлежит "Газпрому".

"Газпром — хозяин… Поэтому на территории Кыргызстана вопросы, связанные с газом, мы можем решать только с ними. Пока что так", — сказал он.

По словам Жапарова, соглашение предусматривало, что "Газпром" выделит средства на газификацию всей страны, однако эти обязательства до сих пор не выполнены.

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"Я уже два-три года поднимаю этот вопрос, говорю "Газпрому": „Если не сделаете, верну ситуацию, как с Кумтором, и буду делать сам“. Но пока газ не перешёл к нам, я вам этого обещать не могу", — отметил президент Кыргызстана.

Что случилось с Кумтором

Кумтор — крупнейший золотодобывающий проект Кыргызстана. С 1992 года им руководили канадские компании Cameco, а впоследствии — Centerra Gold.

В мае 2021 года власти страны ввели на предприятии временное внешнее управление. Оператора рудника обвинили в экологических нарушениях, в частности в складировании пустой породы на ледниках, а также в неуплате налогов. Впоследствии суд в Бишкеке обязал компанию выплатить около 3,1 млрд долларов компенсации за экологический ущерб.

Centerra оспорила действия киргизских властей в международном арбитраже. В апреле 2022 года стороны заключили соглашение об урегулировании спора: Centerra передала киргизской государственной компании "Кыргызалтын" 100% акций Kumtor Gold Company и Kumtor Operating Company, а в Бишкеке отказались от всех претензий к канадцам, отмечает "Агентство.Новости".

Условия газового соглашения с "Газпромом"

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в газовой сфере Россия и Кыргызстан подписали в июле 2013 года, а само соглашение о передаче газовой инфраструктуры "Газпрому" было оформлено в 2014 году. Россия получила компанию "КыргызгазПром", которой принадлежали газотранспортные и распределительные сети республики. Впоследствии предприятие переименовали в "Газпром Кыргызстан".

По данным издания, российская сторона заплатила за это один доллар, взяла на себя долги "Киргизгаза" на сумму не менее 40 млн долларов и обязалась вложить в модернизацию инфраструктуры не менее 20 млрд рублей в течение пяти лет. Кыргызстан предоставил "Газпрому" исключительное право на импорт природного газа и гарантировал защиту его инвестиций от национализации.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли очередной удар по объектам "Газпрома". После серии взрывов в городе загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод — ООО "Газпром нефтехим Салават".

А суд в Казахстане разрешил украинской компании "Нафтогаз" принудительно взыскать более миллиарда долларов с российского "Газпрома".