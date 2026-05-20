Суд в Казахстане разрешил "Нафтогазу" принудительно взыскать более миллиарда долларов с "Газпрома"

НАК "Нафтогаз" получил разрешение на принудительное взыскание около 1,4 млрд долларов с "Газпрома" на территории Казахстана.

Суд Международного финансового центра "Астана" признал арбитражное решение и разрешил его принудительное исполнение, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Это первое публичное иностранное судебное решение о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение этого арбитражного решения против Газпрома на территории отдельного государства", — говорится в сообщении.

Председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий подчеркнул, что решение суда в Казахстане стало еще одним практическим результатом в процессе взыскания средств с российской компании.

"Мы последовательно движемся вперед и работаем над выполнением арбитражного решения в различных юрисдикциях. Спасибо команде Нафтогаза за этот результат", — подчеркнул Корецкий.

В "Нафтогазе" объяснили, что в мае 2022 года в результате действий ВС РФ организация транзита газа через точку входа "Сохранивка" стала невозможной.

"Несмотря на это, "Нафтогаз" продолжил предоставлять предусмотренные Соглашением услуги по транзиту газа через пункт входа "Суджа". Несмотря на это, "Газпром" отказался платить в полном объеме плату за организацию транспортировки газа, чем нарушил свои договорные обязательства", — отметили в пресс-службе компании.

В июне 2025 года арбитражный трибунал в Швейцарии признал "Газпром" полностью ответственным за невыполнение Соглашения с "Нафтогазом" и обязал его оплатить задолженность за услуги по организации транспортировки газа, проценты и арбитражные расходы.

"Поскольку "Газпром" добровольно не выполнил своих обязательств, Нафтогаз реализует международную кампанию по взысканию активов должника в различных юрисдикциях", — отметили в пресс-службе "Нафтогаза".

