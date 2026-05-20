Суд в Казахстані дозволив "Нафтогазу" примусово стягнути понад мільярд доларів з "Газпрому"

НАК "Нафтогаз" отримав дозвіл на примусове стягнення близько 1,4 млрд доларів з "Газпрому" на території Казахстану.

Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" визнав арбітражне рішення та дозволив його примусове виконання, повідомила пресслужба "Нафтогазу".

"Це перше публічне іноземне судове рішення про визнання та надання дозволу на примусове виконання цього арбітражного рішення проти газпрому на території окремої держави", — йдеться у повідомленні.

Голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький підкреслив, що рішення суду в Казахстані стало ще одним практичним результатом у процесі стягнення коштів із російської компанії.

"Ми послідовно рухаємося вперед і працюємо над виконанням арбітражного рішення в різних юрисдикціях. Дякую команді Нафтогазу за цей результат", — наголосив Корецький.

В "Нафтогазі" пояснили, що у травні 2022 року внаслідок дій ЗС РФ організація транзиту газу через точку входу "Сохранівка" стала неможливою.

"Попри це, "Нафтогаз" продовжив надавати передбачені Угодою послуги з транзиту газу через пункт входу "Суджа". Незважаючи на це, "Газпром" відмовився сплачувати в повному обсязі плату за організацію транспортування газу, чим порушив свої договірні зобов’язання", — зазначили в пресслужбі компанії.

У червні 2025 року арбітражний трибунал у Швейцарії визнав "Газпром" повністю відповідальним за невиконання Угоди з "Нафтогазом" та зобов'язав його сплатити заборгованість за послуги з організації транспортування газу, відсотки та арбітражні витрати.

"Оскільки "Газпром" добровільно не виконав своїх зобов’язань, Нафтогаз реалізує міжнародну кампанію зі стягнення активів боржника в різних юрисдикціях", — наголосили в прессліжбу "Нафтогазу".

