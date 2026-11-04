Киргизстан погрожує РФ відібрати газову мережу: які обіцянки не виконав "Газпром"

Президент Киргизстану Садир Жапаров пригрозив повернути під контроль держави газову інфраструктуру країни, що нині належить "Газпрому", якщо російська компанія не проведе газифікацію республіки.

Заяву Жапаров зробив на зустрічі з мешканцями Айтматівського та Манаського районів Таласької області, повідомляє "Агентство.Новости". Мешканець села Семетей Курманбек Такеєв попросив провести газ до Манаського району, а у відповідь президент заявив, що країна не може самостійно ухвалювати рішення про розширення газових мереж, адже газова система належить "Газпрому".

"Газпром — господар… Тому на території Киргизстану питання, пов'язані з газом, ми можемо вирішувати тільки з ними. Поки що так", — сказав він.

За словами Жапарова, угода передбачала, що "Газпром" виділить кошти на газифікацію всієї країни, проте ці зобов'язання досі не виконані.

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"Я вже два-три роки це питання підіймаю, Газпрому кажу: "Якщо не зробите, поверну, як Кумтор, і сам буду робити". Але поки газ не перейшов до нас, я вам обіцяти цього не можу", — зазначив президент Киргизстану.

Що сталося з Кумтором

Кумтор — найбільший золотодобувний проєкт Киргизстану. З 1992 року ним керували канадські компанії Cameco, а згодом Centerra Gold.

У травні 2021 року влада країни запровадила на підприємстві тимчасове зовнішнє управління. Оператора рудника звинуватили в екологічних порушеннях, зокрема у складуванні порожньої породи на льодовиках, а також в несплаті податків. Згодом суд у Бішкеку зобов'язав компанію виплатити близько 3,1 млрд доларів компенсації за екологічну шкоду.

Centerra оскаржила дії киргизької влади в міжнародному арбітражі. У квітні 2022 року сторони уклали угоду про врегулювання спору: Centerra передала киргизькій державній компанії "Кыргызалтын" 100% акцій Kumtor Gold Company і Kumtor Operating Company, а в Бішкеку відмовилися від усіх претензій до канадців, зазначає "Агентство.Новости".

Умови газової угоди з "Газпромом"

Міжурядову угоду про співпрацю в газовій сфері Росія та Киргизстан підписали в липні 2013 року, а саму угоду про передачу газової інфраструктури "Газпрому" оформили 2014 року. Росія отримала компанію "КыргызгазПром", якій належали газотранспортні та розподільні мережі республіки. Згодом підприємство перейменували на "Газпром Киргизстан".

За даними видання, російська сторона заплатила за це один долар, взяла на себе борги "Киргизгазу" щонайменше на 40 млн доларів і зобов'язалася вкласти в модернізацію інфраструктури не менше 20 млрд рублів протягом п'яти років. Киргизстан надав "Газпрому" виключне право на імпорт природного газу та гарантував захист його інвестицій від націоналізації.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ завдали чергового удару по потужностях "Газпрому". Після серії вибухів у місті спалахнув великий нафтопереробний завод — ТОВ "Газпром нафтохім Салават".

А суд в Казахстані дозволив українському "Нафтогазу" примусово стягнути понад мільярд доларів з російського "Газпрому".