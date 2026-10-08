Підприємство у вогні: дрони уразили Салаватський НПЗ "Газпрому" (відео)

У ніч на 8 жовтня безпілотники долетіли до Республіки Башкортостан у Росії, атакувавши масштабний промисловий і нафтохімічний центр — місто Салават.

Після серії вибухів у місті спалахнув великий нафтопереробний завод — ТОВ "Газпром нафтохім Салават". Підприємство розташоване за 1400 кілометрів від кордону з Україною. Про це під ранок повідомили OSINT-канали з посиланням на дані від очевидців.

"Салават, місцеві повідомляють про атаку на НПЗ Газпром Салават", — пишуть моніторингові канали.

На кадрах, поширених у мережі, видно, як на місці ураження розгорілася сильна пожежа і здійнявся дим. Водночас офіційних підтверджень ураження підприємства на момент публікації не було.

Пожежа на Салаватському НПЗ

Окрім того, моніторингові ресурси повідомляли про вибухи у Стерлітамаку Республіки Башкортостан. Проте наразі немає даних про атаку на це місто.

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Що відомо про підприємство

ТОВ "Газпром нафтохім Салават" — один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії. З відкритих джерел відомо, що завод випускає бензин, дизельне пальне, гас, інші нафтопродукти. Також на заводі виробляють скраплені гази, бутилові спирти, поліетилен, полістирол і аміак тощо. Підприємство залучене до забезпечення потреб російської армії.

Потужності заводу складають близько 10 мільйонів тонн нафти на рік. У 2024 році підприємство переробило 7,2 мільйона тонн нафти, що становить щонайменше 2,7% загального обсягу нафтопереробки Росії.

Раніше Салаватський НПЗ вже атакували українські далекобійні дрони, після чого підприємство призупиняло роботу.

Нагадаємо, також цієї ночі у Рязанській області Росії було уражено станкобудівний завод "Саста" та великий датацентр "Яндекс ДЦ Сасово". Після ударів у серверів компанії "Яндекс" спостерігається масштабний збій.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України уразили два нафтові об’єкти та військовий полігон, розташовані в Пермській, Самарській та Астраханській областях Росії.