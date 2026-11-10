В шести областях Украины нет света после ударов РФ: что известно

Укрэнерго сообщило об ударах оккупантов РФ по энергетической инфраструктуре в восьми областях. В шести регионах есть обесточивание, действуют почасовые и аварийные отключения.

По информации Укрэнерго, российские войска в течение ночи и утром 10 ноября наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры. Энергетики отметили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно, однако их проводят только там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

В каких областях нет света

По данным Укрэнерго, к утру 10 ноября обесточивание зафиксировали в следующих областях:

Днепропетровской;

Донецкий;

Киевской;

Сумской;

Харьковской;

Черниговской.

Какие ограничения будут действовать до конца суток

Из-за повреждений энергетического оборудования в части областей вынужденно применяют ограничение потребления электроэнергии. По информации "Укрэнерго", они будут действовать до конца суток 10 ноября.

Видео дня

Ограничения предусматривают:

для промышленных потребителей – графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений объемом от двух до четырех очередей.

Кроме того, утром 10 ноября в Киевской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях использовались графики аварийных отключений. Такие ограничения используют для оперативной балансировки энергосистемы, когда имеющихся ресурсов недостаточно для покрытия потребления.

Где проверить графики отключения света

В "Укрэнерго" отметили, что актуальные графики следует проверять на официальных страницах операторов системы распределения — облэнерго и других региональных поставщиков услуг по распределению электроэнергии.

Расписание может отличаться в зависимости от региона и изменяться в течение дня. Потому потребителям рекомендуют смотреть за обновлениями собственного оператора, в особенности если в области используют аварийные отключения.

Ранее Фокус писал, что 10 ноября в части областей Украины должны были действовать повременные отключения света объемом от двух до четырех очередей. Ограничения для индустрии также предусматривали графики понижения мощности.

Также издание объясняло, почему электроэнергия может исчезать даже тогда, когда по обнародованному графику отключение не предусмотрено. Среди причин, которые называли в Министерстве энергетики, — повреждение энергетической инфраструктуры и электростанций в результате российских обстрелов.