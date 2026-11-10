У шести областях України є знеструмлення після ударів РФ: що відомо

Укренерго повідомило про удари окупантів РФ по енергетичній інфраструктурі у восьми областях. У шести регіонах є знеструмлення, діють погодинні та аварійні відключення.

За інформацією Укренерго, російські війська протягом ночі та вранці 10 листопада завдавали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, однак їх проводять лише там, де це дозволяє безпекова ситуація.

У яких областях немає світла

За даними Укренерго, на ранок 10 листопада знеструмлення зафіксували у таких областях:

Дніпропетровській;

Донецькій;

Київській;

Сумській;

Харківській;

Чернігівській.

Які обмеження діятимуть до кінця доби

Через пошкодження енергетичного обладнання в частині областей вимушено застосовують обмеження споживання електроенергії. За інформацією "Укренерго", вони діятимуть до кінця доби 10 листопада.

Видео дня

Обмеження передбачають:

для промислових споживачів — графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від двох до чотирьох черг.

Крім того, вранці 10 листопада у Київській, Сумській, Полтавській та Харківській областях застосовували графіки аварійних відключень. Такі обмеження використовують для оперативного балансування енергосистеми, коли наявних ресурсів недостатньо для покриття споживання.

Де перевірити графіки відключень світла

В "Укренерго" наголосили, що актуальні графіки потрібно перевіряти на офіційних сторінках операторів системи розподілу — обленерго та інших регіональних постачальників послуг з розподілу електроенергії.

Розклади можуть відрізнятися залежно від регіону та змінюватися протягом дня. Тому споживачам радять стежити за оновленнями свого оператора, особливо якщо в області застосовують аварійні відключення.

Раніше Фокус писав, що 10 листопада в частині областей України мали діяти погодинні відключення світла обсягом від двох до чотирьох черг. Обмеження для промисловості також передбачали графіки зниження потужності.

Також видання пояснювало, чому електроенергія може зникати навіть тоді, коли за оприлюдненим графіком відключення не передбачене. Серед причин, які називали в Міністерстві енергетики, — пошкодження енергетичної інфраструктури та електростанцій унаслідок російських обстрілів.