Без світла до 17 годин на добу: графіки відключень електроенергії на 10 листопада

Цілодобові графіки відключень обсягом від двох до чотирьох черг діятимуть 10 листопада в частині областей України. Найдовше без світла залишатимуться на Київщині – до 17 годин на добу, а на Дніпропетровщині ворожа атака знеструмила велику частину Дніпра та Камʼянського.

Цілодобові обмеження електропостачання чекають українців у вівторок, 10 листопада. В "Укренерго" повідомили, що в частині областей діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від двох до чотирьох черг, а для промисловості – графіки обмеження потужності. Причиною в компанії назвали наслідки ворожих атак на енергосистему.

Відключення світла у Київській області

Найважче доведеться Київщині: за опублікованим у мережі розкладом, усі 12 підчерг залишаться без електрики на 14–17 годин. Найдовші відключення – у підчерг 3.1 та 3.2, по 17 годин, найкоротші у 6.2 – 14 годин. Втім, протягом дня ситуація може змінюватися. Свою чергу за адресою можна перевірити на сайті ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

Видео дня

Графік відключення світла на 10 листопада для Київської області

Відключення світла у Харківській області

На Харківщині графіки діятимуть з 00:00 до 24:00 – залежно від підчерги це від 10,5 до 17 годин. Для промисловості та бізнесу водночас запроваджують обмеження потужності, повідомили в "Харківобленерго".

Графік відключень у Харківській області на 10 листопада

Черкащина

На Черкащині відключення триватимуть від 12 до 16 годин, на Кіровоградщині – від 10 до 12 годин блоками по дві години, причому найдовше вимикатимуть другу та пʼяту черги.

Графіки відключень в Черкаській області на 10 листопада

Миколаївська область

На Миколаївщині погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59, повідомляє АТ "Миколаївобленерго".

Відключення світла у Миколаївській області 10 листопада Фото: Скриншот

Сумщина

У Сумах розклад сформували за обсягами, які довело Укренерго. Перевірити свою чергу там можна на сайті "Сумиобленерго" або в застосунку E-Svitlo.

"Єдина причина відключень – збройна агресія російської федерації проти України", – наголосили в "Сумиобленерго".

Відключення світла в Сумській області 10 листопада Фото: Сумиобленерго

Чернівецька область

На Буковині, за повідомленням "Чернівціобленерго", теж застосують від двох до чотирьох черг упродовж усієї доби, однак погодинний розклад станом на вечір понеділка ще не оприлюднили. Мешканців просять ощадливо споживати електрику в пікові години – з 09:00 до 11:00 та з 18:00 до 20:00.

Графік відключення світла в Чернівецькій області Фото: Чернівціобленерго/Facebook

Дніпровщина

Окрема ситуація на Дніпропетровщині, де ворог пошкодив важливе енергетичне обладнання регіону. Атака спричинила масштабні відключення: без світла залишилася велика частина Дніпра та Камʼянського, знеструмлення зачепило й критичну інфраструктуру, розповіли в ДТЕК. Для споживачів ЦЕК на 10 листопада за розпорядженням "Укренерго" також запровадили погодинні графіки.

Протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, тож розклад варто перевіряти впродовж дня. Коли світло зʼявляється, в обленерго просять не вмикати всі прилади одночасно, а під час відключень – відʼєднувати техніку від мережі, щоб уникнути стрибків напруги в момент відновлення живлення.

Раніше повідомлялося, що мешканці ЖК "Новий Автограф" у Києві перекрили дороги через тривалі відключення світла. Місцеві ЗМІ повідомляють, що температура у квартирах впала нижче +13°C, а електрики немає вже третю добу.

Також повідомлялося, що вночі російські війська вкотре атакували важливі елементи української енергосистеми. У переважній більшості областей діяли погодинні графіки, а на Київщині довелося запровадити екстрені відключення. У ніч проти суботи, 7 листопада, Росія масовано вдарила по енергооб'єктах, через які електроенергія надходить до Києва та центральних областей.