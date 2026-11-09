Без света до 17 часов в сутки: графики отключений электроэнергии на 10 ноября

Круглосуточные графики отключений в объеме от двух до четырех очередей будут действовать 10 ноября в части областей Украины. Дольше без света будут оставаться в Киевской области — до 17 часов в сутки, а в Днепропетровской вражеская атака обесточила большую часть Днепра и Каменского.

Круглосуточные ограничения электроснабжения ждут украинцев во вторник, 10 ноября. В "Укрэнерго" сообщили, что в части областей будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от двух до четырех очередей, а для промышленности – графики ограничения мощности. Причиной в компании назвали последствия вражеских атак на энергосистему.

Отключение света в Киевской области

Тяжелее всего придется Киевщине: по опубликованному в сети расписанию, все 12 подчерк останутся без электричества на 14–17 часов. Самые длинные отключения – у подочередей 3.1 и 3.2, по 17 часов, самые короткие в 6.2 – 14 часов. Впрочем, в течение дня ситуация может изменяться. Свою очередь по адресу можно проверить на сайте ДТЭК "Киевские региональные электросети".

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График отключения света на 10 ноября для Киевской области

Отключение света в Харьковской области

В Харьковской области графики будут действовать с 00:00 до 24:00 – в зависимости от подчерки это от 10,5 до 17 часов. Для промышленности и бизнеса одновременно вводятся ограничения мощности, сообщили в "Харьковоблэнерго".

График отключений в Харьковской области на 10 ноября

Черкасская область

В Черкасской области отключения будут продолжаться от 12 до 16 часов, в Кировоградской области — от 10 до 12 часов блоками по два часа, причем дольше всего будут выключать вторую и пятую очереди.

Графики отключений в Черкасской области на 10 ноября

Николаевская область

В Николаевской области почасовые графики будут действовать с 06:00 до 23:59, сообщает АО "Николаевоблэнерго".

Отключение света в Николаевской области 10 ноября Фото: Скриншот

Сумская область

В Сумах расписание сформировали по объемам, которые довело "Укрэнерго". Проверить свою очередь там можно на сайте "Сумыоблэнерго" или в приложении E-Svitlo.

"Единственная причина отключений – вооруженная агрессия российской федерации против Украины", – отметили в "Сумыоблэнерго".

Отключение света в Сумской области 10 ноября Фото: Суммыоблэнерго

Черновицкая область

На Буковине, по сообщению "Черновцыоблэнерго", тоже применят от двух до четырех очередей в течение всех суток, однако почасовое расписание по состоянию на вечер понедельника еще не обнародовали. Жителей просят экономно потреблять электричество в пиковые часы – с 09:00 до 11:00 и с 18:00 до 20:00.

График отключения света в Черновицкой области Фото: Черновцыоблэнерго/Facebook

Днепропетровская область

Отдельная ситуация в Днепропетровской области, где враг повредил важное энергетическое оборудование региона. Атака повлекла за собой масштабные отключения: без света осталась большая часть Днепра и Каменского, обесточивание задело и критическую инфраструктуру, рассказали в ДТЭК. Для потребителей ЦЭК на 10 ноября по распоряжению "Укрэнерго" также ввели почасовые графики.

В течение суток графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме, поэтому расписание следует проверять в течение дня. Когда свет появляется, в облэнерго просят не включать все приборы одновременно, а во время отключений – отсоединять технику от сети во избежание скачков напряжения в момент восстановления питания.

Ранее сообщалось, что жители ЖК "Новый Автограф" в Киеве перекрыли дороги из-за продолжительных отключений света. Местные СМИ сообщают, что температура в квартирах упала ниже +13°C, а электричества нет уже третьи сутки.

Также сообщалось, что ночью российские войска в очередной раз атаковали важные элементы украинской энергосистемы. В подавляющем большинстве областей действовали почасовые графики, а в Киевской области пришлось ввести экстренные отключения. В ночь на субботу, 7 ноября, Россия массированно ударила по энергообъектам, через которые электроэнергия поступает в Киев и центральные области.