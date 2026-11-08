Третьи сутки без света: в Киеве люди перекрыли дорогу, — СМИ (видео)

Жители ЖК "Новый Автограф" в Киеве перекрывают дороги из-за длительных отключений света.

Местные СМИ сообщают, что температура в квартирах опустилась ниже +13 °C, а электричества нет уже третьи сутки.

В Киеве перекрывают дороги

В Днепровском районе столицы люди перекрыли проезжую часть на улице Князя Романа Мстиславича, в то время как в Киеве и области продолжаются экстренные отключения света.

По словам жителей, электричества нет уже более полутора суток, а по некоторым данным — уже третьи сутки подряд. А в соседних домах вроде бы электричество было более десяти часов.

Новый ЖК на улице Романа Мстиславича насчитывает более 800 квартир.

Ситуация со светом от ДТЭК

Между тем пресс-служба ДТЭК подчеркнула, что ситуация с электроснабжением может меняться несколько раз в час.

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"Ночью Россия повредила энергообъект ДТЭК в Киевской области и подстанции "Укрэнерго". Через эти подстанции электроэнергия с АЭС поступает в Киев, область и центральную Украину. В большинстве областей действуют почасовые отключения. Электроэнергии поступает меньше. В Киевской области — экстренные отключения. Кому-то уже восстановили подачу, но многое ещё ремонтируют. Чем меньше будет воздушных тревог, тем быстрее энергетикам удастся увеличить нам часы с освещением", — сообщили энергетики 7 ноября.

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