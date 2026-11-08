Масштабный блэкаут в Днепре: из-за атаки РФ более 600 тысяч человек остались без света

В Днепре произошел второй за последние две недели блэкаут после российских обстрелов города в начале ноября.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своих социальных сетях 8 ноября. Он рассказал, что именно происходит в городе.

В Днепре произошёл блэкаут

"В Днепре снова нанесли удар по частному сектору. По предварительным данным, под завалами находятся люди. Все службы работают", — заявил мэр.

По его словам, в городе снова произошел блэкаут.

"К сожалению, это уже второй случай за последние две недели. Но вы и без меня видите, что россияне не успокаиваются. Итак, лаконично и официально. Стационарные пункты непоколебимости работают. При необходимости будем развертывать и передвижные. Все тяговые подстанции обесточены, а значит, ни один вид электротранспорта в городе не курсирует. На маршруты линий уже выходят дополнительные автобусы. Метрополитен открыт в качестве укрытия. Также на данный момент стабилизирована работа канализации", — сообщил мэр Днепра.

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Филатов подчеркнул, что левый берег "запускают" с помощью генераторов, поэтому вода будет.

"Что касается правого — энергетики работают. Светофоры на самых загруженных перекрестках питаются от аккумуляторов. Городские больницы обладают энергетической автономией и соответствующими запасами. Поэтому лечебный процесс не прерывается. Город находится в постоянной связи с энергетиками и ОВА. Сейчас благодаря героическим усилиям тепловиков мы пытаемся "восстановить" отопление", — отметил городской голова.

Филатов напомнил, что электричество — это наличие воды, а вода — это теплоноситель, а теплоноситель — это отопление.

"А когда вам кажется, что у вас на мгновение погас свет и теперь всё "точно должно заработать", нужно понимать, что для крупного сложного оборудования станций и котельных это имеет разрушительный эффект. Из-за этого приходится не только перезапускать насосы, но и устранять гидроудары и разрывы сетей", — добавил мэр Днепра, попросив жителей набраться терпения.

Атака на Днепропетровскую область

7 ноября россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области.

"Более 600 тысяч потребителей остались без электричества в Днепре, Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах из-за вражеских атак на энергосистему", — сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

В результате атаки на частный сектор в Днепре один человек погиб, трое получили ранения.

Напомним, Фокус ранее писал, что: