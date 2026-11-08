Масштабний блекаут у Дніпрі: через атаку РФ понад 600 тисяч людей без світла
У Дніпрі стався другий за останні два тижні блекаут після російських обстрілів міста на початку листопада.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у своїх соцмережах 8 листопада. Він розповів, що саме відбувається в місті.
У Дніпрі блекаут
"У Дніпрі знову "прильот" по приватному сектору. Попередньо під завалами люди. Усі служби працюють", — заявив міський голова.
За його словами, у місті знову блекаут.
"На жаль, вже другий за останні два тижні. Але ви й без мене бачите, що росіяни не заспокоюються. Тож сухо й офіційно. Стаціонарні пункти незламності працюють. За потреби розгортатимемо й пересувні. Усі тягові підстанції знеструмлені, а отже жоден електротранспорт у місті не їздить. На маршрути ліній вже виходять додаткові автобуси. Метрополітен відкритий як укриття. Також станом на зараз стабілізували каналізацію", — повідомив мер Дніпра.
Філатов наголосив, що лівий берег "запускають" з генераторів, тому вода буде.
"Щодо правого — енергетики працюють. Світлофори на найзавантаженіших перехрестях живляться від акумуляторів. Міські лікарні мають енергетичну автономію та відповідні запаси. Тож лікувальний процес не переривається. Місто в постійній в комунікації з енергетиками та ОВА. Зараз героїчними зусиллями тепловиків ми намагаємося "підняти" опалення", — зазначив міський голова.
Філатов нагадав, що електрика — це наявність води, а вода — це теплоносій, а теплоносій — це опалення.
"А коли вам здається, що у вас блимнуло світло і тепер все "точно повинно запрацювати", то треба розуміти, що для великого складного обладнання станцій та котелень це має руйнівний ефект. Через це доводиться не лише перезапускати насоси, а й ліквідовувати гідроудари та розриви мереж", — додав міський голова Дніпра, попросивши мешканців набратися терпіння.
Атака на Дніпропетровщину
7 листопада росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області.
"Понад 600 тисяч споживачів залишилися без електрики у Дніпрі, Дніпровському, Кам’янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах через ворожі атаки на енергосистему", — повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Внаслідок атаки на приватний сектор одна людина в Дніпрі загинула, троє постраждали.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Російські дрони в ніч проти 8 листопада атакували одразу кілька регіонів України — від Одеси та Харкова до Волині й Вінниччини.
- Російські війська під час масованої атаки 7 листопада завдали ударів по підстанціях у Київській області, які з’єднують Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції з Києвом і центральними регіонами України.