Вибухи від Одеси до Волині: РФ усю ніч атакувала Україну дронами, є загиблий і руйнування

Російські дрони в ніч проти 8 листопада атакували одразу кілька регіонів України — від Одеси та Харкова до Волині й Вінниччини.

Ввечері 7 листопада і в ніч проти 8 листопада російські війська продовжили масовану атаку безпілотниками по Україні. Вибухи лунали в різних регіонах, зокрема на заході країни. У Хмельницькому російський дрон пошкодив приватні та багатоквартирні будинки, є травмована людина. В Одесі виникла пожежа в нежитловій будівлі, а в Харкові після влучання безпілотника загорівся автомобіль. Наслідки атак відчули й звичайні мешканці.

У ніч проти 8 листопада російські війська атакували Україну численними безпілотниками, зокрема реактивними. Так, починаючи з вечора 7 листопада, Повітряні сили повідомляли про рух ворожих цілей над Чернігівщиною, Київщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Черкащиною, Одещиною та іншими областями. Згодом дрони фіксували на Житомирщині, Рівненщині, Волині, Вінниччині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Окремі безпілотники рухалися в напрямку Києва, Вінниці, Луцька, Харкова, Сум і Кам'янського.

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Крім того, Повітряні сили попереджали про загрозу ударів керованими авіаційними бомбами по Донеччині та Запорізькій області, зокрема в напрямку Запоріжжя, Комишувахи й Кушугума.

Станом на 6:40 8 листопада повідомлення про рух реактивних безпілотників продовжували надходити: ворожі цілі фіксували на Чернігівщині та Харківщині. Таким чином, повітряна загроза тривала протягом усієї ночі й охопила значну частину території України.

Які наслідки атаки на Хмельниччині

Одним із міст, яке зазнало удару російського безпілотника, став Хмельницький. Там ввечері 7 листопада російський дрон атакував житлову забудову обласного центру. За попередньою інформацією, пошкоджено приватні будинки, а в багатоповерхівках вибило вікна.

Про це о 22:15 повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, внаслідок удару одна людина дістала травми, однак госпіталізація їй не знадобилася. Пожежі після атаки не виникло, лише у багатоповерхівках вибило вікна.

"Пожежі не виникло. Одна людина травмована. Госпіталізація не знадобилася", — зазначив Сергій Тюрін.

Що відомо про атаку на Одесу

Російські війська також атакували Одесу. За словами начальника Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру та загинула одна людина.

"Ворог знову атакуав Одесу. Постраждала інфраструктура. На жаль, одна людина загинула. Співчуття рідним та близьким", — написав він о 22:35.

Уже вночі, о 02:30, стало відомо про нові наслідки атаки: в одному з районів міста загорівся нежитловий будинок, а вибуховою хвилею вибило вікна в розташованому неподалік домоволодінні. На місці працювали відповідні служби, інформації про інших постраждалих на той момент не надходило.

У Харкові після удару дрона загорівся автомобіль

У Харкові вночі 8 листопада зафіксували влучання російських ударних безпілотників у двох районах міста.

Так, о 23:59 7 листопада міський голова Ігор Терехов повідомляв про влучання ударного дрона в Київському районі. Наслідки атаки на той момент уточнювали.

О 03:17 8 листопада стало відомо про ще один удар — цього разу БпЛА типу "Молнія" влучив у Шевченківському районі. На місці атаки загорівся автомобіль.

Станом на момент оприлюднення повідомленнь інформації про постраждалих не було.

На Дніпропетровщині понад 60 тисяч споживачів залишилися без світла

На Дніпропетровщині в ніч проти 8 листопада сили протиповітряної оборони знищили 13 російських безпілотників. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

При цьому варто зазначити, що 7 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області і внаслідок ударів у Дніпрі без електропостачання залишилися понад 60 тисяч споживачів станом на вечір.

"Понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без світла через повторні російські атаки на енергетику", — повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа о 19:49 7 листопада.

На Житомирщині знищено електропідстанцію, є загроза перебоїв з опаленням

Під ударом російських безпілотників опинилася і Житомирська область. За інформацією начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка, яку він оприлюднив 7 листопада о 22:33 російські війська атакували три райони регіону: Коростенський, Звягельський та Житомирський.

Найбільше пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури, пов'язані з тепло- та електропостачанням.

Зокрема, у Житомирі російські дрони пошкодили обладнання однієї з котелень. Через це подачу тепла до будинків, які вона обслуговує, тимчасово призупинили. В ОВА попередили, що під час ліквідації наслідків атаки в окремих будинках можливі перебої з централізованим опаленням.

Найскладніша ситуація, за словами міського голови Іван Коруда, склалася в Овручі. Там російські безпілотники повністю знищили електропідстанцію. Зазначено, що російські війська неодноразово завдавали ударів по об'єкту, внаслідок чого відновлення електропостачання потребуватиме значного часу.

Місцевих жителів попросили підготуватися до тривалої відсутності світла.

Вибухи лунали також у Луцьку та Вінниці

Російські реактивні безпілотники дісталися й західних областей України.

У ніч проти 8 листопада вибухи чули у Луцьку. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух російських реактивних дронів у напрямку Волинської області.

Повітряну тривогу в Луцькому районі оголосили о 02:35. Ближче до третьої години ночі місцеві жителі повідомляли про вибухи в обласному центрі. Втім, на момент оприлюднення перших повідомлень офіційної інформації про руйнування чи постраждалих у Луцьку не було.

Також вибухи вночі лунали у Вінниці. Перед цим Повітряні сили попередили про швидкісну повітряну ціль, яка рухалася в напрямку обласного центру з півдня. За повідомленнями місцевих медіа, вибух у місті пролунав близько 01:45. Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях. Інформації про наслідки атаки на момент перших повідомлень не було.

Нагадаємо, російські війська під час масованої атаки 7 листопада вдарили по підстанціях, які з’єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України. За словами президента Володимира Зеленського, окупанти застосували 172 безпілотники та 36 балістичних ракет, усі ракети були спрямовані на столицю та Київщину.

Також Фокус писав, що унаслідок російської атаки на Київ 7 листопада пошкоджено Північний міст, який наразі повністю закритий для руху транспорту в обох напрямках. Фахівці мають обстежити споруду та визначити масштаби пошкоджень, тому водіям доводиться шукати альтернативні маршрути через Дніпро.