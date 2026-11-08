Взрывы от Одессы до Волыни: РФ всю ночь атаковала Украину дронами, есть погибший и разрушения

В ночь на 8 ноября российские дроны атаковали сразу несколько регионов Украины — от Одессы и Харькова до Волыни и Винницкой области.

Вечером 7 ноября и в ночь на 8 ноября российские войска продолжили массированную атаку беспилотниками по Украине. Взрывы раздавались в различных регионах, в частности на западе страны. В Хмельницком российский дрон повредил частные и многоквартирные дома, один человек получил травмы. В Одессе возник пожар в нежилом здании, а в Харькове после попадания беспилотника загорелся автомобиль. Последствия атак ощутили на себе и обычные жители.

В ночь на 8 ноября российские войска атаковали Украину многочисленными беспилотниками, в том числе реактивными. Так, начиная с вечера 7 ноября, Воздушные силы сообщали о движении вражеских целей над Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Одесской и другими областями. Впоследствии дроны фиксировали в Житомирской, Ровенской, Волынской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской областях и Запорожье. Отдельные беспилотники двигались в направлении Киева, Винницы, Луцка, Харькова, Сум и Каменского.

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Кроме того, Военно-воздушные силы предупреждали об угрозе ударов управляемыми авиационными бомбами по Донецкой и Запорожской областям, в частности в направлении Запорожья, Комышувахи и Кушугума.

По состоянию на 6:40 8 ноября продолжали поступать сообщения о передвижении реактивных беспилотников: вражеские цели фиксировались в Черниговской и Харьковской областях. Таким образом, воздушная угроза сохранялась в течение всей ночи и охватила значительную часть территории Украины.

Каковы последствия нападения в Хмельницкой области

Одним из городов, подвергшихся удару российского беспилотника, стал Хмельницкий. Там вечером 7 ноября российский дрон атаковал жилую застройку областного центра. По предварительным данным, повреждены частные дома, а в многоэтажках выбиты окна.

Об этом в 22:15 сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин. По его словам, в результате удара один человек получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась. Пожара после атаки не возникло, лишь в многоэтажных домах выбило окна.

"Пожара не возникло. Один человек получил травму. Госпитализация не потребовалась", — отметил Сергей Тюрин.

Что известно о нападении на Одессу

Российские войска также атаковали Одессу. По словам начальника Одесской МВА Сергея Лысака, в результате удара была повреждена инфраструктура и погиб один человек.

"Враг вновь атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. К сожалению, один человек погиб. Соболезнования родным и близким", — написал он в 22:35.

Уже ночью, в 02:30, стало известно о новых последствиях атаки: в одном из районов города загорелось нежилое здание, а взрывная волна выбила окна в расположенном неподалеку домовладении. На месте работали соответствующие службы, информации о других пострадавших на тот момент не поступало.

В Харькове после удара дрона загорелся автомобиль

В Харькове ночью 8 ноября зафиксировали попадания российских ударных беспилотников в двух районах города.

Так, 7 ноября в 23:59 мэр Игорь Терехов сообщил о попадании ударного дрона в Киевском районе. Последствия атаки на тот момент уточнялись.

В 03:17 8 ноября стало известно об очередном ударе — на этот раз БПЛА типа "Молния" поразил цель в Шевченковском районе. На месте атаки загорелся автомобиль.

На момент публикации сообщений информации о пострадавших не поступало.

В Днепропетровской области более 60 тысяч потребителей остались без света

В Днепропетровской области в ночь на 8 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили 13 российских беспилотников. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

При этом стоит отметить, что 7 ноября российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, в результате чего к вечеру в Днепре без электроснабжения остались более 60 тысяч потребителей.

"Более 60 тысяч потребителей в Днепре остались без света из-за повторных российских атак на энергетику", — сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа в 19:49 7 ноября.

В Житомирской области уничтожена электроподстанция, существует угроза перебоев с отоплением

Под ударом российских беспилотников оказалась и Житомирская область. По информации главы Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечка, которую он обнародовал 7 ноября в 22:33, российские войска атаковали три района области: Коростенский, Звягельский и Житомирский.

Наибольшие повреждения получили объекты критической инфраструктуры, связанные с тепло- и электроснабжением.

В частности, в Житомире российские дроны повредили оборудование одной из котельных. Из-за этого подача тепла в дома, которые она обслуживает, временно приостановлена. В ОВА предупредили, что во время ликвидации последствий атаки в отдельных домах возможны перебои с централизованным отоплением.

По словам мэра Ивана Коруды, наиболее сложная ситуация сложилась в Овруче. Там российские беспилотники полностью уничтожили электрическую подстанцию. Отмечается, что российские войска неоднократно наносили удары по объекту, в результате чего восстановление электроснабжения займет значительное время.

Местных жителей попросили подготовиться к длительному отключению света.

Взрывы раздавались также в Луцке и Виннице

Российские реактивные беспилотники добрались и до западных областей Украины.

В ночь на 8 ноября в Луцке слышались взрывы. До этого Военно-воздушные силы предупреждали о передвижении российских реактивных дронов в направлении Волынской области.

Воздушную тревогу в Луцком районе объявили в 02:35. Ближе к трем часам ночи местные жители сообщали о взрывах в областном центре. Впрочем, на момент появления первых сообщений официальной информации о разрушениях или пострадавших в Луцке не было.

Также ночью раздались взрывы в Виннице. Перед этим Военно-воздушные силы предупредили о высокоскоростной воздушной цели, которая двигалась в направлении областного центра с юга. По сообщениям местных СМИ, взрыв в городе прогремел около 01:45. Силы противовоздушной обороны вели огонь по вражеским целям. Информации о последствиях атаки на момент появления первых сообщений не было.

Напомним, что 7 ноября в ходе массированной атаки российские войска нанесли удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты применили 172 беспилотника и 36 баллистических ракет, все ракеты были направлены на столицу и Киевскую область.

Также "Фокус" сообщал, что в результате российского нападения на Киев 7 ноября был поврежден Северный мост, который в настоящее время полностью закрыт для движения транспорта в обоих направлениях. Специалисты должны обследовать сооружение и определить масштабы повреждений, поэтому водителям приходится искать альтернативные маршруты через Днепр.