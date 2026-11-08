Третю добу без світла: у Києві люди перекрили дорогу, — ЗМІ (відео)

Мешканці ЖК "Новий Автограф" У Києві перекривать дороги через тривалі відключення світла.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що температура у квартирах впала нижче +13°C, а світла немає вже третю добу.

У Києві перекривають дороги

У Дніпровському районі столиці люди перекрили проїжджу частину на вулиці Князя Романа Мстиславича, тоді як у Києві та області тривають екстрені відключення світла.

За словами мешканців, світла немає більш ніж півтори доби, а за окремими даними — уже третю добу поспіль. А поруч будинки начебто мали електропостачання понад десять годин.

Новобудова на Романа Мстиславича налічує понад 800 квартир.

Ситуація зі світлом від ДТЕК

Тим часом пресслужба ДТЕК наголосила, що ситуація зі світлом може змінюватися декілька разів на годину.

"Вночі росія пошкодила енергооб’єкт ДТЕК на Київщині та підстанції "Укренерго". Цими підстанціями електрика з АЕС надходить до Києва, області та центральної України. В більшості областей погодинні відключення. Електрики передається менше. На Київщині екстрені. Когось уже заживили, але багато чого ще ремонтують. Чим менше буде повітряних тривог, тим швидше у енергетиків вийде збільшити нам години зі світлом", — повідомили енергетики 7 листопада.

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