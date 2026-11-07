Может меняться несколько раз в час: в ДТЭК рассказали о ситуации со светом

Ночью ВС РФ в очередной раз нанесли удары по важным объектам украинской энергосистемы. В подавляющем большинстве областей в настоящее время действуют ограничения на потребление электроэнергии, а в Киевской области введены экстренные отключения.

В ночь на субботу, 7 ноября, Россия нанесла массированный удар по украинской энергосистеме и повредила энергообъекты, через которые электроэнергия поступает в Киев и центральные области страны. Об этом сообщила компания ДТЭК.

Энергетики отметили, что из-за повреждений сети передают меньше электроэнергии, в связи с чем в Киевской области пришлось ввести экстренные отключения, а в большинстве областей в настоящее время действуют графики почасовых отключений.

Специалисты восстанавливают поврежденное оборудование, и уже удалось восстановить электроснабжение части потребителей, однако воздушные тревоги задерживают ремонтные работы, отмечают в ДТЭК и уверяют, что по мере восстановления сетей ограничения будут ослабляться.

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Однако ситуация с электроснабжением может неоднократно меняться даже в течение одного часа, подчеркивают энергетики и призывают постоянно проверять информацию об отключениях по своему адресу.

Напомним, в результате ночной атаки были повреждены энергетические объекты в Киевской области. Вооруженные силы РФ нанесли удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую атомные электростанции с Киевом и центральными регионами страны.

Чернигов оказался полностью обесточенным. Без электричества остались абоненты в Корюковском и Черниговском районах, а также в Славутиче, который административно входит в состав Киевской области, но питается от сетей Черниговского облэнерго.

Кроме того, Фокус писал, что в ответ на длительные отключения электроэнергии жители микрорайона Виноградарь 6 ноября прибегли к радикальным мерам, перекрыв движение транспорта.