В Киеве люди вновь перекрыли дорогу из-за отключений: в каком состоянии энергосистема после ударов РФ

В киевском микрорайоне Виноградарь местные жители прибегли к радикальным мерам, перекрыв движение транспорта в ответ на длительные отключения электроэнергии.

Люди вышли на улицу, требуя возобновить электроснабжение в своих домах и призывая коммунальные службы решить эту проблему. Об инциденте сообщили местные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, акция протеста вызвала пробки в этом районе — движение как общественного, так и частного транспорта полностью остановилось.

Какова ситуация со светом по состоянию на 6 ноября

В ночь на 6 ноября Россия нанесла удар по Украине с помощью 227 ударных беспилотников, 86 из которых были реактивными. Силы противовоздушной обороны сбили или нейтрализовали 196 целей, однако попадания и падение обломков зафиксированы в 22 местах. Это привело к новым отключениям электроэнергии в семи областях: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской.

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Враг вновь нанес удары по энергетической инфраструктуре; повреждения зафиксированы в Белоцерковском и Обуховском районах Киевской области, а также в Кировоградской области. В Бориспольском районе разрушен частный дом, трое человек получили травмы и острую стрессовую реакцию, однако госпитализации они не потребовали. В результате ночных и ранних атак погибших нет.

Как обстоят дела с освещением в Киеве

Наиболее сложная ситуация с восстановлением электроснабжения сохраняется в столичном регионе — из-за ограничений в сети и повторных ударов по одним и тем же объектам. Из-за повреждений энергосистемы в Киеве и 12 других областях действуют жесткие графики отключений электроэнергии: свет отключают на 10–16 часов в сутки. В Киевской области для определенных групп потребителей электроэнергия будет доступна лишь 3 часа в сутки, а в некоторых районах также применяются дополнительные аварийные отключения.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за аварийных отключений электроэнергии возникли частичные перебои с водоснабжением. Без света остались объекты "Киевводоканала". Специалисты коммунального предприятия совместно с энергетиками работают в усиленном режиме.

Также сообщалось, что из-за длительных отключений электроэнергии в Украине начнут разворачивать пункты помощи ГСЧС, где люди смогут зарядить гаджеты и согреться. Об этом заявил глава МВД Иван Выговский.