У Києві люди знову перекрили дорогу через відключення: який стан енергосистеми після ударів РФ

У київському мікрорайоні Виноградар місцеві жителі вдалися до радикальних дій, перекривши рух транспорту у відповідь на тривалі відключення електроенергії.

Люди вийшли, вимагаючи відновити електропостачання у своїх оселях і закликаючи комунальні служби вирішити цю проблему. Про інцидент повідомили місцеві Telegram-канали.

За словами очевидців, акція протесту спричинила затори в цьому районі — рух як громадського, так і приватного транспорту повністю зупинився.

Яка ситуація зі світлом станом на 6 листопада

У ніч на 6 листопада Росія атакувала Україну 227 ударними безпілотниками, 86 з яких були реактивними. Сили протиповітряної оборони збили або нейтралізували 196 цілей, проте влучання та падіння уламків зафіксовано у 22 місцях. Це призвело до нових відключень електроенергії у семи областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській.

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Ворог знову завдав ударів по енергетичній інфраструктурі; пошкодження зафіксовано в Білоцерківському та Обухівському районах Київської області, а також у Кіровоградській області. У Бориспільському районі зруйновано приватний будинок, троє людей отримали травми та гостру реакцію на стрес, проте госпіталізації вони не потребували. Внаслідок нічних та ранніх атак загиблих немає.

Що в Києві зі світлом

Найскладнішою ситуація з відновленням електропостачання залишається в столичному регіоні — через обмеження в мережі та повторні удари по одних і тих самих об'єктах. Через пошкодження енергосистеми в Києві та 12 інших областях діють жорсткі графіки відключень електроенергії: світло вимикають на 10–16 годин на добу. У Київській області для певних груп споживачів електроенергія буде доступна лише 3 години на добу, а в деяких районах також застосовуються додаткові аварійні відключення.

Раніше повідомлялося, що в Києві через аварійні відключення електроенергії виникли часткові перебої з водопостачанням. Без світла залишилися обʼєкти "Київводоканалу". Фахівці комунального підприємства разом з енергетиками працюють у посиленому режимі.

Також повідомлялося, що через тривалі блекаути в Україні почнуть розгортати пункти допомоги ДСНС, де люди зможуть зарядити гаджети та зігрітися. Про це сказав очільник МВС Іван Вигівський.