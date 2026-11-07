Чернигов полностью обесточен: в городе остановился электротранспорт в результате атаки РФ

Чернигов полностью остался без электричества после ночной атаки беспилотников; в городе приостановили движение электрического общественного транспорта. Без света остались около 150 тысяч абонентов, в том числе в Славутиче и двух районах области.

Полное отключение электроэнергии в Чернигове стало следствием российской атаки беспилотников в ночь на субботу, 7 ноября. Об этом сообщил городской совет.

"По состоянию на 08:00 Чернигов полностью обесточен. Из-за отсутствия электроснабжения движение общественного транспорта в городе в настоящее время приостановлено", — говорится в сообщении.

Удару предшествовала длительная угроза: и вечером 6 ноября, и утром 7-го Воздушные силы неоднократно предупреждали о группах реактивных БПЛА, которые держали курс именно на Чернигов.

В "Черниговоблэнерго" уточнили, что вражеская атака повредила объект электроснабжения. Из-за этого без электричества остались около 150 тысяч абонентов – в Корюковском и Черниговском районах, а также в Чернигове и Славутиче. Последний административно относится к Киевской области, однако питается от сетей черниговского облэнерго.

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Ни городской совет, ни энергетики не приводят данных о пострадавших в результате атаки. Сколько времени продлятся восстановительные работы, пока также не сообщается.

Ранее сообщалось, что киевлянам придется искать другие маршруты через Днепр. После российской атаки один из важных мостов столицы перекрыли в обоих направлениях, а специалисты выясняют, насколько серьезны повреждения. Речь идет о Северном мосте, движение по которому в настоящее время полностью остановлено в обоих направлениях.

Также сообщалось, что вечером 6 ноября в Киеве прозвучал сигнал ракетной опасности, а уже через несколько секунд киевляне услышали серию взрывов. Информация об этом появилась в 22:55, мониторинговые каналы писали о ударе четырёх-шести баллистических ракет. На тот момент ни власти, ни Воздушные силы о последствиях удара не сообщали.