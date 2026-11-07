Чернігів повністю знеструмлено: у місті зупинився електротранспорт внаслідок атаки РФ

Чернігів залишився повністю без електрики після нічної атаки безпілотників у місті зупинили рух електричного громадського транспорту. Без світла опинилися близько 150 тисяч абонентів, зокрема у Славутичі та двох районах області.

Повне знеструмлення Чернігова стало наслідком російської атаки безпілотників у ніч проти суботи, 7 листопада. Про це повідомила міська рада.

"Станом на 08:00 Чернігів повністю знеструмлено. Через відсутність електропостачання рух електричного громадського транспорту в місті наразі призупинено", – ідеться в повідомленні.

Удару передувала тривала загроза: і ввечері 6 листопада, і вранці 7-го Повітряні сили неодноразово попереджали про групи реактивних БпЛА, які тримали курс саме на Чернігів.

У "Чернігівобленерго" уточнили, що ворожа атака пошкодила об'єкт електропостачання. Через це без електрики залишилися близько 150 тисяч абонентів – у Корюківському та Чернігівському районах, а також у Чернігові й Славутичі. Останній адміністративно належить до Київщини, однак живиться від мереж чернігівського обленерго.

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Даних про постраждалих унаслідок атаки ні міська рада, ні енергетики не наводять. Скільки часу триватимуть відновлювальні роботи, поки також не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що киянам доведеться шукати інші маршрути через Дніпро. Після російської атаки один із важливих мостів столиці перекрили в обидва боки, а фахівці з'ясовують, наскільки серйозними є пошкодження. Ідеться про Північний міст, рух яким наразі зупинено повністю в обох напрямках.

Також повідомлялося, що ввечері 6 листопада в Києві пролунав сигнал ракетної небезпеки, а вже за кілька секунд кияни почули серію вибухів. Інформація про них з'явилася о 22:55, моніторингові канали писали про удар чотирьох-шести балістичних ракет. На той момент ні влада, ні Повітряні сили наслідків удару не повідомляли.