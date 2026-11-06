РФ вдарила балістикою по Києву: що відомо (оновлюється)

У Києві пролунав сигнал ракетної повітряної тривоги, а через кілька секунд жителі столиці почули кілька вибухів. Моніторингові канали повідомили про удар 4-6 балістичних ракет.

Інформація про вибухи у Києві з'явилась о 22:55 6 листопада. Влада та Повітряні сили ще не інформували про наслідки удару. Повітряна тривога триває.

Через кілька хвилин журналіст Андрій Смолій написав, що РФ могла запустити вісім балістичних ракет. Імовірно, як написали у моніторинговому каналі "Стратегічна авіація", під удар могла потрапити ТЕЦ-5 у Києві. Тим часом інші пабліки інформували про ракетну атаку С-400 по енергооб'єкту під Києвом та про удар по підстанції в одному з районів столиці. Офіційно у КМДА та мер Віталій Кличко це ще не підтвердили.

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У Telegram-каналі КМДА о 22:48 попередили про ракетну загрозу, але даних про вибухи чи прильоти немає.

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Удар по Києві — що відомо про атаку 6 листопада

Оновлення 23:10 — Повітряні сили ЗСУ інформували про перебіг балістичного удару РФ по Києві. О 22:49 повітряне командування попередило про загрозу балістики з півночі. Потім повідомили про, ймовірно, три залпи: спершу було "кілька" ракет, потім — ще дві. Згідно з даними командування, росіяни запустили шість балістичних ракет: тип не вказаний. Не відомо, як відпрацювали сили ППО: чи були збиття, чи маємо прильоти.

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Оновлення 23:17 — у моніторинговому каналі "Стратегічна авіація" написали, що не очікують ударів крилатих ракет, які запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160: усі літаки перебувають на Далекому Сході та не заряджені для удару.

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Зазначимо, увечері 6 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про дані розвідки щодо готовності РФ до нового обстрілу. Розвідка повідомила, що росіяни атакуватимуть мости через Дніпро, енергетику та цивільну інфраструктуру. Фокус зібрав інформацію про можливий удар: моніторингові пабліки писали про загрозу кількох десятків балістичних ракет "Искандер", про гіперзвукові "Циркони" та про крилаті ракети "Калібр", які запустять з моря.

Нагадуємо, медіа The Financial Times розповіли про плани Путіна знищити всю інфраструктуру України: джерела пояснили, навіщо це Кремлю та який план щодо війни та зимової кампанії.