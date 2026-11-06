Зеленський попередив про новий удар РФ по мостах через Дніпро та енергетиці: чи будуть "Циркони"

Президент Володимир Зеленський попередив про готовність РФ до нового удару по Україні. Розвідка попередила, що росіяни битимуть по мостах через Дніпро та по інших цілях.

Попередження Зеленського про російський обстріл пролунало у вечірньому зверненні, яке з'явилось близько 21 год 6 листопада. Глава держави наголосив, що Сили оборони готуються відбити повітряний удар ЗС РФ.

Обстріл України — попередження Зеленського про удар РФ після 6 листопада

Згідно з даними розвідки, росіяни проведуть масований обстріл мостів через Дніпро, по енергетичних об'єктах, по цивільній інфраструктурі. Зеленський попросив українців "берегти себе", оскільки ЗС РФ проведе ракетний удар.

"Ми зараз маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар по енергетиці, по наших мостах через Дніпро, по цивільній інфраструктурі. Повітряні сили та збройні сили України загалом готуються до захисту", — сказав Зеленський.

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Глава держави не уточнив, які саме мости через Дніпро можуть опинитись під ударом РФ: у Києві, Запоріжжі, Кременчуці чи в інших населених пунктах та областях.

Інші тези президента під час вечірнього звернення стосувались, наприклад, нової тактики ударів РФ по енергетиці.Через цю нову тактику без світла лишаються частина регіонів України.

"Російська тактика в знищенні електромереж, трансформаторів, розподільчих пристроїв. Саме тому навіть при достатній генерації в частині регіонів, на жаль, зберігається дефіцит. Це вирішується ремонтами і важлива швидкість", — сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що під час останнього обстрілу України літаки F-16 збили 62 реактивних "Шахеди". [Повітряні сили інформували про 86 реактивних БпЛА під час удару в ніч на 6 листопада — ред.]. Також з'ясувалось, що партнери допомагають українцям відновити енергетичні об'єкти, знищені РФ — це Німеччина, Іспанія, Словаччина та інші країни.

Обстріл України — що відомо про новий удар РФ

У моніторинговому каналі Strategic Control, який стежить за переміщенням авіації ЗС РФ, поки немає інформації про підготовку авіаудару по Україні. Останні дані про Ту-95МС (носії Х-101) — кілька бортів перемістили з бази "Енгельс-2" та Олєнья" на базу "Українка" (Далекий Схід). На момент попередження Зеленської є інформація лише про зграю "Шахедів", які пробирають вздовж північного кордону у напрямку Києва.

Обстріл України — траєкторія "Шахедів" увечері 6 листопада Фото: Strategic Control / Telegram

Водночас у каналі "Стратегічна авіація" повідомили про концентрацію засобів ураження ЗС РФ станом на 4 листопада. Вказано, що ідеться про 32 балістичних ракети ОТРК "Искандер", які летітимуть з-під Брянська, Ростова та окупованого Криму, про сім "Цирконів" з-під Курська, про 12 крилатих ракет "Калібр" та про 90 реактивних "Шахедів". Близько 21 год 6 листопада у каналі нагадали про загрозу і про те, що у РФ все готово для нового масованого ракетного удару.

Обстріл України — інформація про накопичення "Іскандерів", "Цирконів", "Калібрів" РФ Фото: Скриншот

Обстріл України — інформація про готовність РФ до нового удару після 6 листопада Фото: Скриншот

Зазначимо, попередній обстріл України відбувся в ніч на 3 листопада. Повітряне командування повідомило про пуски балістичних ракет (17 "Іскандерів", як повідомив глава Міненерго Денис Шмигаль), 59 крилатих ракет та 289 дронів різних типів. Вибухало у районі Ладижина, Зеленодольська, на Київщині, Харківщині та в інших регіонах. Після удару РФ в НЕК "Укренерго" заявили, що було 20 атак на об'єкти енергетики.

Нагадуємо, компанія ДТЕК повідомила про втрату трьох теплоелектростанцій через удари РФ 3 листопада та показали фото однієї з них, повністю знищеної росіянами.