Зеленский предупредил о новом ударе РФ по мостам через Днепр и энергетике: будут ли "Цирконы"
Президент Владимир Зеленский предупредил о готовности РФ к новому удару по Украине. Разведка сообщила, что россияне будут наносить удары по мостам через Днепр и по другим целям.
Предупреждение Зеленского о российском обстреле прозвучало в вечернем обращении, которое появилось около 21:00 6 ноября. Глава государства подчеркнул, что Силы обороны готовятся отразить воздушный удар ВС РФ.
Согласно данным разведки, россияне нанесут массированный обстрел мостов через Днепр, энергетических объектов и гражданской инфраструктуры. Зеленский попросил украинцев "беречь себя", поскольку ВС РФ нанесут ракетный удар.
"У нас сейчас есть информация от разведки о том, что готовится новый удар по энергетике, по нашим мостам через Днепр, по гражданской инфраструктуре. Воздушные силы и вооружённые силы Украины в целом готовятся к обороне", — сказал Зеленский.
Глава государства не уточнил, какие именно мосты через Днепр могут оказаться под ударом РФ: в Киеве, Запорожье, Кременчуге или в других населенных пунктах и областях.
Другие тезисы президента во время вечернего обращения касались, например, новой тактики ударов РФ по энергетике. Из-за этой новой тактики часть регионов Украины остаётся без света.
"Российская тактика заключается в уничтожении электросетей, трансформаторов и распределительных устройств. Именно поэтому даже при достаточной выработке электроэнергии в некоторых регионах, к сожалению, сохраняется дефицит. Эта проблема решается за счет ремонтов, и здесь важна оперативность", — сказал Зеленский.
Президент также заявил, что во время последнего обстрела Украины самолеты F-16 сбили 62 реактивных "Шахеда". [Военно-воздушные силы сообщили о 86 реактивных БПЛА во время удара в ночь на 6 ноября — ред.]. Также выяснилось, что партнеры помогают украинцам восстановить энергетические объекты, уничтоженные РФ — это Германия, Испания, Словакия и другие страны.
Обстрел Украины — что известно о новом ударе РФ
В мониторинговом канале Strategic Control, который отслеживает перемещения авиации ВС РФ, пока нет информации о подготовке авиаудара по Украине. Последние данные о Ту-95МС (носителях Х-101) — несколько самолетов переместили с базы "Энгельс-2" и "Оленья" на базу "Украинка" (Дальний Восток). На момент предупреждения Зеленской есть информация только об отряде "Шахедов", которые пробираются вдоль северной границы в направлении Киева.
В то же время в канале "Стратегическая авиация" сообщили о концентрации средств поражения ВС РФ по состоянию на 4 ноября. Указано, что речь идет о 32 баллистических ракетах ОТРК "Искандер", которые будут запускаться из-под Брянска, Ростова и оккупированного Крыма, о семи "Цирконах" из-под Курска, о 12 крылатых ракетах "Калибр" и о 90 реактивных "Шахедах". Около 21:00 6 ноября на канале напомнили об угрозе и о том, что в РФ всё готово к новому массированному ракетному удару.
Отметим, что предыдущий обстрел Украины произошел в ночь на 3 ноября. Воздушное командование сообщило о запусках баллистических ракет (17 "Искандеров", как сообщил глава Минэнерго Денис Шмыгаль), 59 крылатых ракет и 289 дронов различных типов. Взрывы произошли в районе Ладыжина, Зеленодольска, в Киевской и Харьковской областях, а также в других регионах. После удара РФ в НЭК "Укрэнерго" заявили, что было совершено 20 атак на объекты энергетики.
Напоминаем, что компания ДТЭК сообщила о потере трёх теплоэлектростанций в результате ударов РФ 3 ноября и опубликовала фото одной из них, полностью уничтоженной россиянами.