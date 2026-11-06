Россия ударила баллистикой по Киеву: что известно (обновляется)

В Киеве прозвучал сигнал ракетной воздушной тревоги, а через несколько секунд жители столицы услышали несколько взрывов. Мониторинговые каналы сообщили об ударе 4–6 баллистических ракет.

Информация о взрывах в Киеве появилась в 22:55 6 ноября. Власти и Военно-воздушные силы пока не сообщили о последствиях удара. Воздушная тревога продолжается.

Через несколько минут журналист Андрей Смолий написал, что РФ могла запустить восемь баллистических ракет. По всей видимости, как сообщили в мониторинговом канале "Стратегическая авиация", под удар могла попасть ТЭЦ-5 в Киеве. Тем временем другие паблики сообщали о ракетном ударе С-400 по энергообъекту под Киевом и об ударе по подстанции в одном из районов столицы. Официально в КГГА и мэр Виталий Кличко это пока не подтвердили.

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В Telegram-канале КГГА в 22:48 предупредили о ракетной угрозе, но данных о взрывах или попаданиях нет.

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Удар по Киеву — что известно об атаке 6 ноября

Обновление 23:10 — Воздушные силы ВСУ сообщили о ходе баллистического удара РФ по Киеву. В 22:49 воздушное командование предупредило об угрозе баллистического удара с севера. Затем сообщили о, вероятно, трёх залпах: сначала было "несколько" ракет, затем — ещё две. Согласно данным командования, россияне запустили шесть баллистических ракет: тип не указан. Неизвестно, как отработали силы ПВО: были ли сбиты ракеты или они достигли цели.

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Обновление 23:17 — в мониторинговом канале "Стратегическая авиация" сообщили, что не ожидают ударов крылатыми ракетами, запускаемыми со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160: все самолеты находятся на Дальнем Востоке и не заряжены для нанесения удара.

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Отметим, что вечером 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о данных разведки относительно готовности РФ к новому обстрелу. Разведка сообщила, что россияне будут атаковать мосты через Днепр, объекты энергетики и гражданскую инфраструктуру. Фокус собрал информацию о возможном ударе: мониторинговые паблики писали об угрозе нескольких десятков баллистических ракет "Искандер", о гиперзвуковых "Цирконах" и о крылатых ракетах "Калибр", которые запустят с моря.

Напоминаем, что издание The Financial Times сообщило о планах Путина уничтожить всю инфраструктуру Украины: источники объяснили, зачем это нужно Кремлю и каков план в отношении войны и зимней кампании.