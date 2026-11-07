Може змінюватися декілька разів на годину: ДТЕК розповіли про ситуацію зі світлом

Вночі ЗС РФ вчергове атакували важливі елементи української енергосистеми. У переважній більшості областей наразі діють ГПВ, а ось на Київщині запровадили екстрені відключення.

У ніч на суботу, 7 листопада, Росія масовано атакувала українську енергосистему та пошкодила енергооб'єкти, через які електроенергія надходить до Києва та центральних областей країни. Про це повідомила компанія ДТЕК.

Енергетики наголосили, що через отримані пошкодження мережі передають менше електроенергії, через що на Київщині довелося запровадити екстрені відключення, а у більшості областей наразі діють графіки погодинних відключень.

Фахівці відновлюють пошкоджене обладнання й вже вдалося повернути світло частині споживачів, але повітряні тривоги затримують ремонти, зазначають у ДТЕК та запевняють, що у міру відновлення мереж обмеження зменшуватиметься.

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Проте ситуація зі світлом може неодноразово змінюватися навіть протягом однієї години, підкреслюють енергетики та закликають постійно перевіряйте інформацію щодо відключень за своєю адресою.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки пошкоджено енергетичні об’єкти на Київщині. ЗС РФ завдали ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції з Києвом і центральними регіонами країни.

Чернігів опинився повністю знеструмленим. Без електрики залишилися абоненти у Корюківському та Чернігівському районах, а також Славутичі, який адміністративно належить до Київщини, однак живиться від мереж чернігівського обленерго.

Також Фокус писав, що у відповідь на тривалі відключення електроенергії жителі мікрорайону Виноградар 6 листопада вдалися до радикальних дій, перекривши рух транспорту.