Переводы в евро без лишних комиссий: Верховная Рада поддержала законопроект о SEPA

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14327-д, необходимый для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). За документ проголосовали 249 народных депутатов.

Законопроект, текст которого опубликован на сайте ВР, предусматривает изменения в ряд законодательных актов, в частности в сфере финансового мониторинга. До второго чтения документ будет дорабатываться в профильном парламентском комитете.

В случае присоединения к SEPA украинцы и бизнес смогут переводить средства в евро между странами-участницами по общим правилам, скорее и с меньшими комиссиями.

Что предусматривает законопроект о присоединении к SEPA

Одна из ключевых новаций документа — создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. В него будут вносить сведения об открытии и закрытии банковских счетов, электронных кошельков и договоров на пользование сейфами, а также базовую информацию о владельцах.

Видео дня

В то же время реестр не должен содержать информацию об остатках средств на счетах, движении денег или содержании банковских сейфов. Его назначение — предоставить уполномоченным государственным органам возможность установить, в каких банках у человека или у компании есть счета.

Администрировать реестр должно Министерство финансов. Доступ к информации предусмотрен для определенных законом органов в пределах полномочий. По словам заместителя председателя профильного парламентского комитета Ольги Василевской-Смаглюк, среди них Бюро экономической безопасности, АРМА и НАПК.

Законопроект также предусматривает создание отдельного реестра конечных бенефициарных владельцев трастов, расширение перечня субъектов первичного финансового мониторинга и усиление ответственности за предоставление недостоверной информации о конечных владельцах бизнеса.

Эти изменения должны приблизить украинские правила финансового мониторинга к европейским стандартам и требованиям FATF. Их выполнение является одной из предпосылок для подачи заявки на присоединение к SEPA.

Почему присоединение к SEPA важно для украинцев

SEPA — это Единая зона платежей в евро (Single Euro Payments Area), объединяющая страны, где действуют общие правила безналичных переводов в европейской валюте. Благодаря этому международные платежи между участниками системы могут производиться по условиям, приближенным к внутренним переводам.

Для украинцев это, прежде всего, означает возможность дешевле переводить деньги между Украиной и странами Европы. В настоящее время во время международных транзакций могут привлекаться банки-посредники, каждый из которых взимает свою комиссию. В результате отправитель платит больше, а получатель иногда получает меньшую сумму, чем было отправлено.

После присоединения к SEPA переводы в евро должны стать быстрее и дешевле. Это важно, в частности, для украинцев, которые живут или работают в странах ЕС и регулярно посылают деньги родным в Украину.

Преимущества ожидаются и для предпринимателей. Участие в общем платежном пространстве упростит расчеты с европейскими клиентами и партнерами, в частности, оплату счетов и получение средств за товары и услуги.

В Министерстве финансов ожидают, что после запуска SEPA комиссии за переводы могут составлять от нуля до пяти евро. По оценке ведомства, благодаря сокращению банковских расходов в экономике Украины будет ежегодно оставаться 70–100 млн евро, которые сейчас тратятся на комиссии. Это прогнозируемые показатели, а не уже достигнутая экономия.

Почему Матернова призвала парламент поддержать законопроекты

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова призвала Верховную Раду поддержать законодательные изменения, необходимые для присоединения к SEPA.

"Очень надеюсь, что эти необходимые акты действительно будут приняты. И не только из формальных соображений или для получения финансирования от ЕС, предусмотренного за этот шаг", — отметила Матернова.

Она отметила, что участие в SEPA будет иметь практическую пользу для миллионов граждан и представителей малого бизнеса, поскольку позволит минимизировать расходы на трансграничные переводы и избавиться от высоких комиссий, которые приходится платить сейчас.

Когда Украина сможет пользоваться SEPA

Поддержка законопроекта в первом чтении еще не означает, что Украина уже присоединилась к европейской платежной зоне. Документ должен пройти дальнейшее парламентское разбирательство, а после принятия необходимых законов стране нужно будет подать заявку и пройти процедуру оценки.

Ранее Фокус объяснял, какие законодательные решения Верховная Рада должна была принять для выполнения обязательств перед международными партнерами. Среди них были и документы, необходимые для присоединения к европейской зоне платежей в евро.

Также мы разбирали, какие изменения для украинцев предусматривает законодательство, связанное с присоединением к SEPA и почему вокруг создания реестра банковских счетов возникли дискуссии.