Перекази в євро без зайвих комісій: Верховна Рада підтримала законопроєкт про SEPA

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №14327-д, необхідний для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). За документ проголосували 249 народних депутатів.

Законопроєкт, текст якого опубліковано на сайті ВР, передбачає зміни до низки законодавчих актів, зокрема у сфері фінансового моніторингу. До другого читання документ доопрацьовуватимуть у профільному парламентському комітеті.

У разі приєднання до SEPA українці та бізнес зможуть переказувати кошти в євро між країнами-учасницями за спільними правилами, швидше та з меншими комісіями.

Що передбачає законопроєкт про приєднання до SEPA

Одна з ключових новацій документа — створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. До нього вноситимуть відомості про відкриття та закриття банківських рахунків, електронних гаманців і договорів на користування сейфами, а також базову інформацію про власників.

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Водночас реєстр не повинен містити інформації про залишки коштів на рахунках, рух грошей або вміст банківських сейфів. Його призначення — надати уповноваженим державним органам можливість встановити, у яких банках людина чи компанія має рахунки.

Адмініструвати реєстр має Міністерство фінансів. Доступ до інформації передбачений для визначених законом органів у межах їхніх повноважень. За словами заступниці голови профільного парламентського комітету Ольги Василевської-Смаглюк, серед них — Бюро економічної безпеки, АРМА та НАЗК.

Законопроєкт також передбачає створення окремого реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів, розширення переліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу та посилення відповідальності за подання недостовірної інформації про кінцевих власників бізнесу.

Ці зміни мають наблизити українські правила фінансового моніторингу до європейських стандартів і вимог FATF. Їх виконання є однією з передумов для подання заявки на приєднання до SEPA.

Чому приєднання до SEPA важливе для українців

SEPA — це Єдина зона платежів у євро (Single Euro Payments Area), яка об'єднує країни, де діють спільні правила безготівкових переказів у європейській валюті. Завдяки цьому міжнародні платежі між учасниками системи можуть здійснюватися за умовами, наближеними до внутрішніх переказів.

Для українців це насамперед означає можливість дешевше переказувати гроші між Україною та країнами Європи. Нині під час міжнародних транзакцій можуть залучатися банки-посередники, кожен із яких стягує власну комісію. У результаті відправник платить більше, а отримувач іноді одержує меншу суму, ніж було надіслано.

Після приєднання до SEPA перекази в євро мають стати швидшими та дешевшими. Це важливо, зокрема, для українців, які живуть або працюють у країнах ЄС та регулярно надсилають гроші рідним в Україну.

Переваги очікуються і для підприємців. Участь у спільному платіжному просторі спростить розрахунки з європейськими клієнтами та партнерами, зокрема оплату рахунків і отримання коштів за товари та послуги.

У Міністерстві фінансів очікують, що після запуску SEPA комісії за перекази можуть становити від нуля до п'яти євро. За оцінкою відомства, завдяки скороченню банківських витрат в економіці України щороку залишатиметься 70–100 млн євро, які нині витрачаються на комісії. Це прогнозовані показники, а не вже досягнута економія.

Чому Матернова закликала парламент підтримати законопроєкти

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова закликала Верховну Раду підтримати законодавчі зміни, необхідні для приєднання до SEPA.

"Дуже сподіваюся, що ці необхідні акти справді будуть ухвалені. І не лише з формальних міркувань чи заради отримання фінансування від ЄС, передбаченого за цей крок", — зазначила Матернова.

Вона наголосила, що участь у SEPA матиме практичну користь для мільйонів громадян і представників малого бізнесу, оскільки дасть змогу мінімізувати витрати на транскордонні перекази та позбутися високих комісій, які доводиться сплачувати зараз.

Коли Україна зможе користуватися SEPA

Підтримка законопроєкту в першому читанні ще не означає, що Україна вже приєдналася до європейської платіжної зони. Документ має пройти подальший парламентський розгляд, а після ухвалення необхідних законів країні потрібно буде подати заявку та пройти процедуру оцінювання.

Раніше Фокус пояснював, які законодавчі рішення Верховна Рада мала ухвалити для виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами. Серед них були й документи, необхідні для приєднання до європейської зони платежів у євро.

Також ми розбирали, які зміни для українців передбачає законодавство, пов'язане з приєднанням до SEPA, та чому навколо створення реєстру банківських рахунків виникли дискусії.