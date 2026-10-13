Судьи, банковская тайна и переводы в ЕС: решения Рады, которые повлияют на поступление средств в Украину

Верховная Рада рассматривает законопроекты о переводах в ЕС, банковской тайне, налогах и судебной реформе. Эксперт связывает выполнение требований в отношении судей с выделением 113 млн евро для Украины.

13 октября Верховная Рада проводит пленарное заседание, в повестке дня которого стоят законопроекты, связанные с европейской интеграцией, финансовым мониторингом и судебной реформой. От выполнения части обязательств перед международными партнерами зависит дальнейшее финансирование Украины. В то же время отдельные законодательные инициативы вызывают споры из-за возможных рисков для независимости судебной системы, а промедление с реформами может затруднить получение средств.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, на пленарном заседании 13 октября планируется рассмотреть 10 законопроектов. В частности, документы о присоединении Украины к европейской зоне платежей в евро SEPA, раскрытии банковской тайны Национальным банком Украины, изменениях в правилах администрирования НДС и формировании органов судебного управления.

Какие требования к Украине остаются невыполненными

Украина должна выполнять согласованные с международными партнерами обязательства, чтобы получать финансирование, предусмотренное программами. Среди ключевых направлений называют изменения в налоговом законодательстве, финансовом мониторинге, правилах оценки имущества и процедурах отбора судей.

Состояние дел с ключевыми требованиями к Украине по состоянию на 13 октября 2026 года

Реєстр осіб із посиленим контролем, №14161 Створення реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю Станом на 13 жовтня перебуває на опрацюванні в комітеті. Першого читання не проходив. Антикорупційна стратегія на 2026-2030 роки, №15230-д Зміни щодо конкурсних процедур і повноважень антикорупційних органів У липні три альтернативні проєкти об'єднано у фінальний законопроєкт №15230-д. 9 жовтня його внесли до порядку денного, але 13 жовтня стратегію знову зняли з розгляду парламенту. Документ є предметом суперечок, оскільки ЄС вимагає надати САП право самостійно, без генпрокурора, відкривати провадження щодо народних депутатів. Конкурси до держслужби та судових органів, №13478-1, №16018, №16018-1 Зміни до конкурсних процедур і формування органів суддівського врядування Законопроєкти мають різні предмети. №13478-1 (держслужба) 1 жовтня повністю схвалено комітетом до другого читання та в цілому. Щодо судових конкурсів: комітет підтримав депутатський проєкт №16018 для ухвалення в першому читанні, а альтернативний урядовий №16018-1 офіційно рекомендовано відхилити. Документи щодо суддів критикуються через ризик послаблення ролі міжнародних експертів. Процедури ВАКС, №16043 Зміни до порядку розгляду справ про цивільну конфіскацію та стягнення активів Документ планували розглянути в першому читанні 13 жовтня. Результат голосування з’ясовується. Сек’юритизація та облігації з покриттям, №15173-15175 Розвиток ринку капіталу 6 вересня в першому читанні ухвалено супутній законопроєкт №15175 (зміни до Цивільного кодексу). Пов’язані законопроєкти №15173 (податковий) та №15174 (щодо банкрутства) наразі опрацьовуються в комітетах та готуються до першого читання. Базовий рамковий закон №15172 вже ухвалено в цілому. Банкрутство малого бізнесу, №15024 Спрощення процедури банкрутства мікро- та малого бізнесу 16 вересня 2026 року ухвалено у першому читанні за основу 270 голосами. Станом на 13 жовтня офіційно готується до другого читання в економічному комітеті. Документ є структурним маяком плану Ukraine Facility від ЄС і запроваджує спрощену процедуру банкрутства для мікро- та малого бізнесу зі строком до 180 днів. ФГВФО та НКРЕКП Корпоративне управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і повноваження регулятора енергетики 16 вересня 2026 року обидва законопроєкти ухвалено в першому читанні за основу. №15269 (ФГВФО) вже 6 жовтня схвалено комітетом до другого читання та в цілому, а №14282 (НКРЕКП) готується до другого читання у профільному комітеті. Реформи є євроінтеграційними та посилюють незалежність органів. Митне законодавство, віртуальні активи та ПДВ Зміни до митних процедур, регулювання криптоактивів і адміністрування податків Реформи запущені. Проєкт нового Митного кодексу №15450 ухвалено за основу 19 серпня, наразі він готується до другого читання. Закон про віртуальні активи №10225-д також пройшов перше читання і доопрацьовується комітетом до фінального голосування (дедлайн МВФ — грудень 2026 року). Пакет змін щодо адміністрування ПДВ перебуває на етапі підготовки до другого читання після голосувань у вересні. Державний бюджет на 2027 рік, №16000 Державний бюджет на наступний рік Проєкт №16000 зареєстровано в Раді 15 вересня, а 16 вересня відбулося його офіційне представлення Міністром фінансів. Станом на 13 жовтня до документа подано рекордні 5 236 правок, розгляд яких робочими групами почнеться 15-16 жовтня. Розгляд проєкту бюджету в першому читанні у сесійній залі офіційно перенесено на 26-30 жовтня 2026 року

В таблице представлены основные законодательные изменения, доступные для изучения в контексте международных обязательств Украины, однако она не является исчерпывающим перечнем всех реформ, необходимых для получения международного финансирования. Статусы законопроектов приведены по состоянию на 13 октября 2026 года.

SEPA: Украина рискует отложить присоединение к европейской зоне платежей в евро

Одним из вопросов, которые Верховная Рада должна рассмотреть в рамках европейской интеграции, являются законодательные изменения, необходимые для присоединения Украины к SEPA. Однако готовность депутатов поддержать эти документы пока не является единодушной. Народный депутат Нина Южанина, в частности, назвала присоединение к SEPA "очень сложным документом", за который народные избранники "голосовать пока не готовы". Она обратила внимание на масштаб изменений в действующем законодательстве, необходимых для адаптации украинской банковской и финансовой системы к стандартам ЕС, пояснив, что законопроект №14327-д предусматривает изменения в 19 законодательных актах. В частности, предлагается ужесточить требования к актуальности данных о конечных бенефициарных владельцах и увеличить штрафы за нарушения.

В то же время, если Южанина обращает внимание на масштаб изменений и санкций, то экономист Богдан Слуцкий говорит о потенциальной пользе системы. По его словам, единая зона платежей в евро SEPA позволяет осуществлять переводы между странами-участницами по согласованным правилам. Для украинцев и бизнеса присоединение к системе может означать более дешевые и простые расчеты с европейскими контрагентами.

Богдан Слуцкий , экономист ЦЭС

Для украинских граждан и бизнеса это означает более низкие комиссии и более простые расчеты с ЕС.

Таким образом, согласно информации Ярослава Железняка, 13 октября в повестке дня стояли два законопроекта, связанные с реформой:

№ 14327-д — документ, касающийся платежей, бенефициаров и Реестра счетов, который планировалось рассмотреть в первом чтении.

№15503 — поправки к Гражданскому кодексу для реализации реформы, также первое чтение.

Одним из наиболее спорных элементов является именно централизованный реестр счетов и сейфов. Критики опасаются, что он усилит контроль государства над финансами граждан.

Слуцкий поясняет, что реестр не должен содержать данных об остатках средств, движении денег или содержимом банковских сейфов. Его задача — дать уполномоченному органу возможность установить, в каком банке у физического или юридического лица открыт счет.

"Финансовый мониторинг — это не сама SEPA. Это одно из условий присоединения. Украина должна привести правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствие со стандартами ЕС. Для этого предлагается создать централизованный Реестр счетов и сейфов. Именно вокруг реестра развернулась самая острая критика. Его представляют как систему, через которую государство якобы будет видеть все деньги граждан. Но реестр не будет содержать информации об остатках, движении средств или содержимом сейфов. Он лишь позволит уполномоченному органу установить, в каком банке у человека или компании открыт счет. Это справочник о принадлежности счета, а не выписка с него", — отметил экономист.

По словам эксперта, задержка реформы связана, в частности, с политическими спорами вокруг финансового мониторинга. Он также обращает внимание на потенциальные экономические преимущества присоединения к SEPA.

"Часть критики носит политический характер. Техническую реформу легко преподнести как "тотальный контроль" и напугать избирателей. В результате в Верховной Раде сложно собрать 226 голосов. Из-за этого Украина уже год откладывает реформу, с которой связано около 1,4 млрд долларов финансирования от Всемирного банка и ЕС. А после присоединения к SEPA экономия на переводах может достигать 200 млн евро в год", — говорит Слуцкий.

Отметим, что, согласно имеющейся информации, законодательство в отношении SEPA является одним из условий предоставления кредита Всемирного банка в размере 1 млрд долларов. В то же время точный объем финансирования, связанного с выполнением всех соответствующих требований, требует отдельного уточнения.

Правительство планирует подать заявку на присоединение к SEPA до конца 2027 года. По оптимистичному сценарию полноценная работа в системе возможна не раньше 2028 года. Принятие законов — лишь один из этапов: после этого Украина должна подать заявку, пройти её рассмотрение в Европейском платежном совете и подготовить банки

"Однако важно отметить, что даже принятие закона не означает немедленного присоединения к SEPA. После этого Украина должна подать заявку, пройти процедуру ее рассмотрения в Европейском платежном совете и подготовить банки. В Молдове этот процесс длился почти 2 года (!). Поэтому даже при самом благоприятном сценарии Украина начнет пользоваться SEPA не раньше 2028 года. Если заявку не подадут до конца 2026 года, реалистичным сроком станет уже 2029 год", — отметил экономист и напомнил, что соседка Украины — Молдова — пользуется финансовым безвизом с октября 2025 года, снизила комиссии для своих граждан и бизнеса в 10 раз и наращивает объемы платежей из ЕС.

"Из-за промедления со стороны парламента Украина может получить те же преимущества на три или четыре года позже", — подытожил Слуцкий.

Судебная реформа: почему критикуют законопроекты № 16018 и № 16018-1

Отдельные замечания касаются изменений в законодательстве, касающихся формирования Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Глава Центра по противодействию коррупции Виталий Шабунин подверг критике законопроект № 16018. По его оценке, предложенные изменения могут ослабить роль независимых международных экспертов в отборе судей и усилить политическое влияние на эту процедуру.

"Он лишает независимых международных экспертов права решающего голоса при формировании Высшей квалификационной комиссии — органа, отвечающего за отбор судей", — написал Шабунин.

Свою оценку альтернативному законопроекту №16018-1 также дал экономист Богдан Слуцкий. По его мнению, предложенные изменения не обеспечивают реального выполнения требований международных партнеров.

"Это попытка внести изменения так, чтобы на самом деле ничего не изменилось. Он действительно лишает независимых международных экспертов права решающего голоса, поэтому ЕС это не примет. Такие уловки с партнерами не пройдут: требование нужно выполнить до конца года, и от этого зависит получение Украиной 113 млн евро", — отметил Слуцкий в комментарии "Фокусу".

По его словам, речь идет о риске неполучения 113 млн евро, если Украина не выполнит соответствующее требование до конца 2026 года. Эту сумму следует рассматривать именно как оценку Слуцкого, а не как подтвержденное решение Евросоюза о блокировании средств.

Шабунин также отмечает, что во время первого чтения депутаты голосуют за концепцию законопроекта. Поэтому возможность доработки документа ко второму чтению не снимает всех оговорок относительно его основных положений.

Что предусматривает законопроект о ВАКС

В повестке дня 13 октября значился и законопроект № 16043, касающийся порядка рассмотрения дел о гражданской конфискации и взыскании необоснованных активов, а также санкционного взыскания активов.

Документ предусматривает переход к единоличному рассмотрению таких дел судьей Высшего антикоррупционного суда. В то же время для высокопоставленных должностных лиц предусмотрено исключение: они сохраняют право требовать рассмотрения дела коллегией из трех судей.

По словам Железняка, документ планировалось рассмотреть в первом чтении.

Оценка имущества: что известно о законопроекте № 13435

Законопроект № 13435 " Об оценке имущества " предусматривает обновление правил определения стоимости недвижимости, земли, бизнеса и других активов.

Реформа призвана приблизить украинскую систему оценки к международным стандартам и касается, в частности, профессиональных требований к оценщикам, оценки имущества как единого целого, а также возможностей банков проводить оценку залога для собственных нужд.

Как ранее сообщал "Фокус", 30 июня Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении 267 голосами. 2 октября профильный комитет рекомендовал принять его во втором чтении и в целом. Однако в списке десяти законопроектов, обнародованном Железняком в связи с заседанием 13 октября, №13435 отсутствует, поэтому когда депутаты будут рассматривать документ, связанный с международными обязательствами Украины, выяснится позже.

Что еще было в повестке дня 13 октября

По словам народного депутата Ярослава Железняка, парламентарии планировали рассмотреть 10 законопроектов:

№ 15094 — базовая социальная помощь, второе чтение. №15532 — перенос сроков введения электронной прослеживаемости алкоголя, табака и жидкостей для электронных сигарет с 1 ноября 2026 года на 1 июля 2027 года, первое чтение. №14327-д — платежи, бенефициары и Реестр счетов в рамках реформы SEPA, первое чтение. №15503 — изменения в Гражданский кодекс для реализации реформы SEPA, первое чтение. №15555 — совершенствование порядка раскрытия НБУ банковской тайны, первое чтение. №16036 — имплементация директивы ЕС ATAD, в частности ограничение учета процентов по кредитам на уровне 30% EBITDA, первое чтение. №16037-д — администрирование НДС и автоматическое заполнение отчетности, первое чтение. №16043 — порядок рассмотрения дел о гражданской конфискации и взыскании активов в ВАКС, первое чтение. №16018 — конкурсы в ВККС и ВРП, первое чтение. №12384 — рыбное хозяйство и аукционы на водоемы, второе чтение.

Отметим, что этот перечень не представляет собой пакет из десяти законов, необходимых для получения международной помощи, поскольку часть документов касается других направлений государственной политики.

Что уже поддержала Верховная Рада

Как уже известно, 16 сентября парламент принял в первом чтении семь законопроектов, которые правительство связывало с международной финансовой помощью. Среди них: № 14282, № 15352, № 15269, № 15175, № 15460, № 16051-1 и № 15172.

В частности, законопроект № 15175 касается секьюритизации и облигаций с покрытием. Статус связанных с ним законопроектов № 15173 и № 15174 необходимо проверять отдельно.

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12 октября парламент также принял два закона в целом и поддержал несколько законопроектов в первом чтении. В частности, речь шла о законодательстве, касающемся прав национальных меньшинств в сфере образования. Согласно предоставленным материалам, этот документ не входит в финансовый пакет, о котором идет речь в контексте международной помощи, а касается отдельных вопросов европейской интеграции.

Добавим, что важно различать законопроекты, уже прошедшие первое чтение, документы, готовые ко второму чтению, и решения, которые еще предстоит принять.

Что это означает для международной помощи

Реализация согласованных реформ является важным условием получения Украиной международного финансирования. Среди ключевых направлений эксперты называют приведение финансового законодательства в соответствие со стандартами ЕС, изменения в системе оценки имущества, совершенствование финансового мониторинга и обеспечение надлежащих процедур отбора судей.

Задержка отдельных реформ может повлиять на сроки выполнения обязательств и поступление средств. Однако не каждый законопроект в повестке дня является непосредственным условием получения конкретного транша, а предупреждения о возможных финансовых потерях не означают, что международные партнеры уже приняли решение заблокировать помощь.