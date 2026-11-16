Не работает один из членов семьи — субсидию могут отменить всей семье: кого касаются правила

Если совершеннолетний член домохозяйства не работает и не имеет доходов, это может повлиять на назначение жилищной субсидии. При определенных условиях семья может лишиться права на государственную помощь.

Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

В частности, субсидию могут не назначить, если среди членов домохозяйства есть лица в возрасте от 18 лет, которые в течение периода, за который учитываются доходы, вообще не получали доходов. Также основанием для отказа может стать ситуация, когда среднемесячный доход человека меньше установленной на начало соответствующего периода минимальной заработной платы.

Еще одно условие касается уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Субсидия может не быть назначена, если за человека или им самостоятельно не уплачивался ЕСВ в размере не менее минимального в совокупности в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы.

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Такие ограничения предусмотрены пунктом 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета министров № 848.

В то же время размер пособия напрямую зависит от совокупного дохода домохозяйства. При расчете учитываются, в частности, заработная плата после уплаты налогов и военного сбора, пенсии, прочие доходы и социальные выплаты.

Как поясняют в Пенсионном фонде, чем ниже доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля оплаты за коммунальные услуги. Соответственно, государство покрывает большую часть расходов. Если же доходы достаточно высоки, обязательный платеж может равняться полной стоимости услуг, а размер субсидии составит 0 гривен.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции отметили, что единственное жилье украинцев не подлежит продаже из-за задолженности за коммунальные услуги, если сумма задолженности не превышает 50 минимальных зарплат. В 2026 году речь идет о 432 350 гривен.

Кроме того, в Украине обсуждаются возможные изменения в правилах взыскания долгов. Представители банковского сектора предлагают частично отменить ограничения, введенные на время военного положения. В частности, речь идет о разрешении принудительного взыскания ипотечного жилья в регионах, где не ведутся боевые действия, и об упрощении процедур возврата задолженности.