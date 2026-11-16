Не працює один із членів сім"ї — субсидію можуть скасувати всім: кого стосуються правила

Якщо повнолітній член домогосподарства не працює та не має доходів, це може вплинути на призначення житлової субсидії. За певних умов родина може втратити право на державну допомогу.

Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

Зокрема, субсидію можуть не призначити, якщо серед членів домогосподарства є люди віком від 18 років, які протягом періоду, за який враховують доходи, взагалі не отримували доходів. Також підставою для відмови може стати ситуація, коли середньомісячний дохід людини менший за встановлену на початок відповідного періоду мінімальну заробітну плату.

Ще одна умова стосується сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Субсидію можуть не призначити, якщо за людину або нею самостійно не сплачували ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховують доходи.

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Такі обмеження передбачені пунктом 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету міністрів №848.

Водночас розмір допомоги безпосередньо залежить від сукупного доходу домогосподарства. Під час розрахунку враховують, зокрема, заробітну плату після сплати податків і військового збору, пенсії, інші доходи та соціальні виплати.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, що нижчі доходи домогосподарства, то меншим є обов'язковий відсоток платежу за комунальні послуги. Відповідно, держава покриває більшу частину витрат. Якщо ж доходи достатньо високі, обов'язковий платіж може дорівнювати повній вартості послуг, а розмір субсидії становитиме 0 гривень.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві юстиції зазначили, що єдине житло українців не підлягає продажу через борги за комунальні послуги, якщо сума заборгованості не перевищує 50 мінімальних зарплат. У 2026 році йдеться про 432 350 гривень.

Крім того, в Україні обговорюють можливі зміни до правил стягнення боргів. Представники банківського сектору пропонують частково скасувати обмеження, запроваджені на час воєнного стану. Зокрема, йдеться про дозвіл примусово стягувати іпотечне житло в регіонах, де не тривають бойові дії, та спрощення процедур повернення заборгованості.