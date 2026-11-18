Новые требования предусматривают обязательную сертификацию таксистов, проверку автомобилей, специальные QR-коды, усиление контроля за цифровыми платформами и штрафы за нарушения.

В Украине планируют реформировать рынок такси. Эта масштабная реформа может изменить правила работы сотен тысяч водителей и повлиять на стоимость поездок для пассажиров. Министерство развития общин и территорий Украины подготовило законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения перевозок пассажиров на такси или легковых автомобилях по заказу". Законопроект призван легализовать перевозки, пишет "Судебно-юридическая газета".

Впрочем, участники рынка опасаются, что легализация перевозок может привести к подорожанию такси на 10–15 %, а часть водителей уйдет с работы из-за дополнительных расходов. Но пока это лишь прогнозы, а не установленные государством тарифы.

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Теневой сегмент рынка такси составляет примерно 90 %

По данным Минразвития, в Украине официально лицензировано около 9,5 тысячи автомобилей для работы в такси, тогда как количество активных водителей, сотрудничающих с цифровыми платформами, превышает 200 тысяч. В министерстве отмечают, что теневой сегмент рынка составляет примерно 90%. Государство планирует изменить эту ситуацию, разработав отдельные правила для самозанятых водителей и цифровых платформ.

Как будут работать таксисты

Одним из важнейших положений законопроекта является введение нового правового статуса — автомобильного самозанятого перевозчика. Речь идет о физическом лице, которое не является зарегистрированным предпринимателем, но имеет право лично оказывать услуги по перевозке пассажиров легковым автомобилем по заказу. Таким образом, для легальной работы водителю не придется обязательно открывать ФЛП.

Однако предусмотрено существенное ограничение: водитель, работающий на себя, сможет выполнять заказы только через платформу. Это означает, что самостоятельно искать пассажиров на улице вне платформы будет запрещено.

В то же время законопроект проводит различие между перевозками на легковых автомобилях по заказу и услугами традиционного такси, к которым предъявляются отдельные требования. Таким образом, речь идет не об общем запрете на поимку такси на улице, а о специальном порядке работы индивидуальных перевозчиков.

Водителей будут проверять по определенным критериям

После введения новых правил одного лишь водительского удостоверения для работы в такси будет недостаточно.

Водитель должен соответствовать нескольким критериям:

Быть старше 20 лет.

Иметь водительское удостоверение с открытой категорией "В" (на вождение легкового автомобиля) и стаж вождения не менее 2 лет.

Не иметь судимости.

Иметь не более пяти случаев нарушения правил дорожного движения за год, предшествующий получению сертификата.

Кроме того, автомобили-такси должны пройти обязательный технический осмотр.

Сертификаты для таксистов будут платными

Если таксист соответствует требованиям, он получит персональный сертификат водителя. Сертификаты водителям будет выдавать "Укртрансбезопасность" (для этого достаточно подать заявление). За сертификат придется заплатить — один прожиточный минимум для трудоспособных лиц (сейчас — 3 028 гривен). Документ нужно будет обновлять каждые два года.

Однако доработанный законопроект предусматривает выдачу сертификата на бессрочной основе. Таким образом, водителям не нужно будет регулярно получать новый документ только из-за истечения установленного срока его действия. Впрочем, действие сертификата может быть приостановлено, если водитель больше не соответствует законодательным требованиям.

Пассажиры смогут проверить таксиста по QR-коду

В салоне автомобиля и под лобовым стеклом во время поездки предлагается обязательно размещать QR-код, штрих-код или цифровой код, который будет обеспечивать доступ к информации о водителе и автомобиле. В частности, пассажир сможет увидеть фамилию и имя водителя, его фотографию, номерные знаки автомобиля, а также информацию о перевозчике. Такси оснастят таксометрами и устройствами для выдачи фискального чека. А водителям запретят "выбирать" пассажиров, например, отдавать предпочтение клиентам, выбирающим более выгодные маршруты.

"Тайные пассажиры" в такси

Должностные лица контролирующего органа будут заказывать поездку и "тайно" проверять соблюдение установленных требований. В ходе такой проверки контролёры смогут оценивать безопасность услуги, соблюдение языковых требований, порядок проведения расчётов, получение чека и наличие предусмотренного электронного идентификатора. Порядок проведения таких проверок должен определить Кабинет Министров.

Штрафы за незаконные перевозки

Согласно документу, предлагается ввести следующие штрафы:

1000 НМДГ (17 000 гривен) — если платформа передаст заказ нелегальному таксисту, если оператор платформы разрешит работать водителю или перевозчику, не имеющему соответствующего разрешения.

1000 НМДГ (17 000 гривен) — если таксист начнёт работать без необходимых документов (например, сертификата или страховки).

2000 НМДГ (34 000 гривен) — в случае несоответствия платформы техническим требованиям.

Такси могут подорожать на 10–15 %

Водителям придётся учитывать расходы на получение сертификата, прохождение необходимых проверок, технический осмотр автомобиля и выполнение других обязательных условий. По прогнозам некоторых участников рынка, в результате реформы стоимость поездок на такси может вырасти на 10–15 %.

Среди причин — возможное сокращение числа водителей. Часть перевозчиков может счесть дополнительные расходы экономически невыгодными и прекратить работу. Кроме того, тарифы на такси зависят от спроса, предложения и конкуренции между сервисами. Значительное повышение стоимости может привести к сокращению количества заказов.

Когда могут вступить в силу новые правила

По состоянию на 18 ноября 2026 года положения реформы не вступили в силу. В обнародованной Минразвития доработанной редакции законопроекта от 18 сентября 2026 года предусмотрено, что закон вступит в силу через один год со дня его официального опубликования. Окончательная дата вступления в силу новых правил будет зависеть от прохождения законодательной процедуры, принятия закона и его официальной публикации.

Перевозчикам, уже имеющим соответствующие лицензии, будет предоставлено время для внесения сведений о водителях и транспортных средствах в государственную информационную систему.

В то же время отдельные требования к водителям и транспортным средствам временно не будут применяться в течение предусмотренного законопроектом переходного периода.

Напомним, что Фокус сообщал, что правительство подписало меморандум с цифровыми платформами Bolt, Uklon, Uber и OPTI об установлении ограничений на рост цен в Киеве во время тревог и других форс-мажорных обстоятельств.

Меморандум с операторами предусматривает установление верхнего предела, до которого может вырасти цена при таких условиях. Это — максимум 75 % от базового тарифа.