Не больше 75%: Кабмин установил "потолок" цен на такси во время форс-мажоров

Мининфраструктуры и Минэкономики подписали меморандум с цифровыми платформами такси Bolt, Uklon, Uber и OPTI.

В нем говорится о недопущении критического роста цен на перевозки в Киеве во время тревоги, остановки работы общественного транспорта, в частности, метрополитена или другого форс-мажора, связанного с логистикой в ​​столице, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, меморандум с операторами предусматривает установку потолка, до которого может подняться цена при таких условиях. Это — максимум 75% к базовому тарифу.

"То есть, если базовый тариф при привычных условиях — без тревог, пробок и т.п. — из точки А в точку Б составляет условно 200 грн, то максимальная плата будет 350 грн. Если 300 грн — то максимум 525 грн", — пояснил глава правительства.

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При этом пассажиры сохраняют возможность самим регулировать цену, но будут также установлены пределы.

Ограничение цен на такси будет действовать не менее двух часов после отбоя тревоги красного уровня или пока не возобновится нормальная работа общественного транспорта и движение по мостам.

Корецкий подчеркнул, что правительство будет внимательно следить за выполнением вышеуказанных правил.

В соцсетях сообщают, что некоторые операторы уже начали уведомлять пассажиров об ограничении роста цен на такси во время тревог.

Фото: Соцсети

О том, что Кабмин рассматривает возможность регулирования цен на такси во время воздушной тревоги в Киеве, чтобы не было спекуляций и была возможность проехать два-три километра с правого на левый берег, стало известно еще 2 сентября.

2 октября после удара по Южному мосту в Киеве местные СМИ публиковали расценки на услуги такси, которые буквально улетели в небо. Некоторые службы предлагали поездку с левого на правый берег за 1600 грн.

22 октября в Киеве тоже образовались пробки после ночного массированного обстрела. За поездку на такси до Майдана Независимости сервисы просили от 649 до 1325 грн.

Напомним, после ночных ударов 27 октября российской баллистикой по Южному мосту объект закрыли на ремонт, а маршруты общественного транспорта изменили. В "Укрзализныце" заявили о том, что завтра, 28 октября, будут добавлены 16 рейсов кольцевой электрички.

Также сообщалось, что в сети появился фальшивый аккаунт Bolt, который грубил клиентам.