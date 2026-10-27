Не більше 75 %: Кабмін встановив "стелю" цін на таксі під час форс-мажорів

Міністерство інфраструктури та Міністерство економіки підписали меморандум із цифровими платформами таксі Bolt, Uklon, Uber та OPTI.

У ньому йдеться про недопущення критичного зростання цін на перевезення в Києві під час тривоги, зупинки роботи громадського транспорту, зокрема, метрополітену або іншого форс-мажору, пов’язаного з логістикою у столиці, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, меморандум з операторами передбачає встановлення верхньої межі, до якої може зрости ціна за таких умов. Це — максимум 75 % від базового тарифу.

"Тобто, якщо базовий тариф за звичайних умов — без тривог, заторів тощо — з точки А до точки Б становить, скажімо, 200 грн, то максимальна плата становитиме 350 грн. Якщо 300 грн — то максимум 525 грн", — пояснив глава уряду.

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При цьому пасажири матимуть можливість самостійно регулювати ціну, але також будуть встановлені обмеження.

Обмеження цін на таксі діятиме щонайменше дві години після скасування тривоги червоного рівня або доти, доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту та рух по мостах.

Корецький наголосив, що уряд уважно стежитиме за дотриманням зазначених вище правил.

У соцмережах повідомляють, що деякі оператори вже почали повідомляти пасажирів про обмеження зростання цін на таксі під час тривог.

Фото: Соцмережi

Про те, що Кабмін розглядає можливість регулювання цін на таксі під час повітряної тривоги в Києві, щоб уникнути спекуляцій і забезпечити можливість проїхати два-три кілометри з правого на лівий берег, стало відомо ще 2 вересня.

2 жовтня, після удару по Південному мосту в Києві, місцеві ЗМІ опублікували розцінки на послуги таксі, які буквально злетіли до небес. Деякі служби пропонували поїздку з лівого на правий берег за 1600 грн.

22 жовтня у Києві також утворилися затори після нічного масованого обстрілу. За поїздку на таксі до Майдану Незалежності сервіси просили від 649 до 1325 грн.

Нагадаємо, після нічних ударів 27 жовтня російською балістичною зброєю по Південному мосту об’єкт закрили на ремонт, а маршрути громадського транспорту змінили. В "Укрзалізниці" заявили, що завтра, 28 жовтня, буде додано 16 рейсів кільцевої електрички.

Також повідомлялося, що в мережі з’явився фейковий акаунт Bolt, який грубіянив клієнтам.