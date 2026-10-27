У Києві запускають додаткові електрички після обстрілу Південного мосту: розклади руху

Увечері 27 жовтня "Укрзалізниця" запускає на маршрут додаткові рейси Kyiv City Express.

Таке рішення ухвалено через наслідки обстрілу та пошкодження Південного мосту й інфраструктури столичного метрополітену, повідомили в УЗ.

У вечірню годину пік заплановано 10 додаткових рейсів, які курсуватимуть через обидва мости: Дарницький та Північний.

Потяги курсуватимуть за маршрутом "Видубичі — Березняки — Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Миколаївська Слобідка — Воскресенка — Райдужний — Почайна" і назад.

Перший вечірній рейс із Видубичів вирушить о 15:57, а з Почайної — о 15:59.

Фото: Укрзализныця

Потяги курсуватимуть за такими маршрутами: станція Видубичі — № 3А, Дарниця та Почайна — № 3. На ст. Березняки поїзди, які курсуватимуть у напрямку Видубичі – Дарниця, прибуватимуть на 4-ту колію 3-ї платформи.

Видео дня

З завтрашнього дня, 28 жовтня, додаткові рейси курсуватимуть і вранці, і ввечері. Загалом на пасажирів чекають 16 додаткових рейсів.

Завдяки поєднанню рейсів за розкладом та додаткових поїздів інтервал руху в годину пік на півкільці становитиме від 15 хвилин, уточнили в "Укрзалізниці".

Квитки на електрички можна придбати в УЗ.

Удари по Південному мосту — що відомо

У ніч на 27 жовтня росіяни за допомогою ракет "Іскандер" атакували Південний міст. Цього разу він зазнав значних пошкоджень: пробито дорожнє полотно, розірвано арматуру.

Ще вчора ввечері рух по ній обмежили, а сьогодні транспорт взагалі скерували в об’їзд. Легкові автомобілі направляють по проспекту Миколи Бажана на Дніпровську набережну, а вантажівки — з Бориспільської траси через Старобориспільську до Дарницького мосту.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив удар по мосту та показав його наслідки.

Нагадаємо, раніше РФ уже намагалася атакувати Південний міст у Києві. Один із таких випадків стався 2 жовтня: споруду на короткий час закрили для транспорту, але після огляду фахівцями рух було відновлено.