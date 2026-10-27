В Киеве запускают дополнительные электрички после обстрела Южного моста: графики движения

Вечером 27 октября "Укрзализныця" выводит на маршрут дополнительные рейсы Kyiv City Express.

Такое решение принято из-за последствий обстрела и повреждений Южного моста и инфраструктуры столичного метрополитена, сообщили в УЗ.

В вечерний час пик назначено 10 дополнительных рейсов, которые будут пересекать оба моста: Дарницкий и Северный.

Поезда будут курсировать полукольцом Выдубичи – Березняки – Дарница – Русановка – Левобережная – Никольская Слободка – Воскресенка – Радужный – Почайная и обратно.

Первый вечерний рейс из Выдубичей отправится в 15:57, а из Почайной – в 15:59.

Фото: Укрзализныця

Поезда будут отправляться по следующим путям: станция Выдубичи – №3А, Дарница и Почайная – № 3. На ст. Березняки поезда, которые будут курсировать в направлении Выдубичи – Дарница, будут прибывать на 4 пути 3-й платформы.

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С завтрашнего дня, 28 октября дополнительные рейсы будут курсировать и утром, и вечером. Всего пассажиров ждут 16 дополнительных рейсов.

Благодаря комбинации графиковых и дополнительных поездов интервал в час пик полукольцом составит от 15 минут, уточнили в "Укрзализныце".

Билеты на электрички можно купить в УЗ.

Удары по Южному мосту — что известно

В ночь на 27 октября россияне "Искадерами" атаковали Южный мост. В этот раз он получил существенные повреждения: пробито дорожное полотно, разорвана арматура.

Еще вчера вечером движение по нему ограничили, а сегодня транспорт и вовсе направили в объезд. Легковые автомобили направляют по проспекту Николая Бажана на Днепровскую набережную, а грузовики — с Бориспольской трассы через Старобориспольскую к Дарницкому мосту.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удар по мосту и показал последствия.

Напомним, ранее РФ уже пыталась атаковать Южный мост в Киеве. Один из таких случаев произошел 2 октября: сооружение на короткое время закрыли для транспорта, но после осмотра специалистами движение возобновилось.