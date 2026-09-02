Без "заоблачных" цен: Кабмин рассматривает новые правила для такси во время тревоги в Киеве, — депутат

Кабмин рассматривает возможность регулирования цен на такси во время воздушной тревоги в Киеве, чтобы не было спекуляций и была возможность проехать два-три километра с правого на левый берег.

Об этом заявила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телемарафона 2 сентября.

По её словам, правительство рассматривает новые правила на случай воздушной тревоги в Киеве. Ведь столица уже неделю живёт в режиме постоянной тревоги: РФ атакует столицу и её окрестности с помощью ударных дронов. На этом фоне власти готовят новый план, касающийся режима работы заведений в Киеве.

Цены на такси во время тревоги будут регулироваться

На заседании фракции "Слуга народа" с участием премьер-министра Сергея Корецкого рассматривался вариант разграничения уровней тревоги: желтый — атака дронов, красный — ракетная угроза; кроме того, народные депутаты обсуждали цены на такси.

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"Также обсуждается — и вчера премьер отметил, что рассматривается возможность не перекрывать "зеленую" линию метро, чтобы люди могли добраться с правого берега на левый или наоборот. Также будет введено регулирование цен во время тревоги для таксомоторных компаний, чтобы не было заоблачных цен за проезд этих 2–3 километров с одного берега на другой. И рассматривается вопрос о возможном ограничении массовых мероприятий из соображений безопасности", — рассказала она.

Напомним, что 2 сентября президент Украины Зеленский заявил, что в Украине обновят системы оповещения об атаках и введут две степени опасности. Кроме того, метро в Киеве на Левый берег будет курсировать во время тревог, а продолжительность комендантского часа будет сокращена.

Напомним, именно такие изменения для Киева предлагал мэр Виталий Кличко.

Также стало известно, что в Киеве в первую неделю учебного года школы планируют начать работу в очно-дистанционном формате. При этом учебные заведения должны быть готовы менять формат обучения в зависимости от ситуации с безопасностью.