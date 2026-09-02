Без "захмарних" цін: Кабмін розглядає нові правила для таксі під час тривоги у Києві, — нардепка

Кабмін розглядає можливість регулювання цін на таксі під час повітряної тривоги у Києві, аби не було спекуляції та була можливість проїхати два-три кілометри з правого на лівий берег.

Про це заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в етері телемарафону 2 вересня.

За її словами, уряд розглядає нові правила під час повітряних тривог у Києві. Адже столиця вже тиждень живе в режимі постійної тривоги, РФ атакує столицю та околиці рективними дронами. На тлі ціього влада готує новий план щодо режиму роботи закладів у Києві.

Ціни на таксі під час тривогу будуть регулювати

На засіданні фракції "Слуга народу" за участі премʼєр-міністра Сергія Корецького розглядався варіант розділити види тривог: жовта — дронова атака, червона — ракетна небезпека, а також нардепи обговорювали ціни на таксі.

"Обговорюється також, і вчора прем'єр окреслив, що розглядається можливість не перекривати зелену гілку метро, щоб люди могли дістатися з правого на лівий берег або навпаки. Також буде регулювання цін під час тривоги для перевізників таксі, для того, щоб не було захмарних цін на те, щоб проїхати ці 2-3 кілометри з одного берега на інший. І розглядається питання можливого обмеження і масових заходів через безпекові питання", — розповіла вона.

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Нагадаємо, що президент України Зеленський 2 вересня заявив, що в Україні оновлять системи оповіщення про атаки та запровадять два рівні загрози. Також метро в Києві на Лівий берег курсуватиме під час тривог і буде зменшено тривалість комендантської години.

Нагадаємо, саме такі зміни для Києва пропонував мер Віталій Кличко.

Також стало відомо, що у Києві перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Водночас заклади освіти мають бути готові змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації.