В сети появился фальшивый аккаунт Bolt, который грубил клиентам: какова реакция компании

Пользователи соцсетей обратили внимание на агрессивные ответы аккаунта службы такси Bolt, сообщили СМИ. В одном из постов была жалоба клиента на машину, которая не довезла больного на МРТ, а в ответ последовала грубая реакция. Компания отреагировала на фейк, а владелец аккаунта объяснил, что на самом деле проводил эксперимент. Что известно о фейковом аккаунте известной службы такси и почему реакция компании вызвала удивление клиента?

О появлении фейкового аккаунта Bolt в социальной сети Threads сообщили на портале The ant media. В материале речь идет о ряде странных постов, в которых клиентов оскорбляли и унижали. На опубликованном скриншоте — пост пользователя с ником ujin01, который рассказал историю вызова такси. По словам автора поста, он хотел заказать машину на 5 утра, чтобы поехать в медицинское учреждение, но ни один водитель в течение 40 минут не откликнулся на заказ. В ответ аккаунт bolt_ukraine.ua высмеял ошибку заказчика, который перепутал улицы Антонова и Антоновича. О том, что ситуацию комментирует фейковый аккаунт, свидетельствует реакция с официальной страницы, найденная в сети.

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На портале добавили, что в социальной сети Threads есть ещё один фейковый аккаунт, который якобы принадлежит "Новой почте". Пользователи успели сделать другие скриншоты фейковых постов Bolt, в которых советовали "вытереть слюну и листать дальше". При этом в описании аккаунта было указано, что это "сатира, художественный вымысел и крик души неизвестного автора", и тем, кому это не нравится, рекомендовали "плакать и ездить на желтых такси". Отмечается, что фейк "Новой почты" ещё работает, а фейк службы такси уже исчез.

Под постом с грубым ответом пользователю по поводу такси на МРТ находится сообщение от официальной службы bolt_ukraine. Компания поблагодарила за информацию и заверила, что клиент общался не с официальной командой.

Скандалы в соцсетях — ответ Bolt Фото: Из открытых источников

Издание Forbes также обратило внимание на фейковые аккаунты известных компаний. Выяснилось, что аккаунт Bolt появился 17 августа, около суток публиковал грубые комментарии, а затем был удалён. Кроме того, перед удалением автор аккаунта написал, что проводил "эксперимент", не хотел никого обидеть или навредить и хотел "разбавить ленту нестандартным юмором и посмотреть на реакцию аудитории".

Скандалы в соцсетях — подробности истории с Bolt

Хотя фальшивый аккаунт Bolt исчез из сети, но сохранились комментарии настоящей компании. При этом в одном посте содержится обычное официальное извинение, а в другом написано, что ответ на жалобу по поводу МРТ был "действительно тупой и несмешной шуткой". После этого пользователь ujin01 усомнился, действительно ли фейковый и официальный аккаунты — это разные аккаунты.

Скандалы в соцсетях — диалог клиента с официальной страницей Bolt Фото: Скриншот

Скандалы в соцсетях — сомнения пользователей по поводу официальной страницы Bolt Фото: скриншот

Поиск в сети Threads показал, что там по-прежнему работает фейковый аккаунт "Новой почты", который, например, беззаботно высмеял закрытие филиалов.

Скандалы в соцсетях — посты на фейковой странице "Новой почты" Фото: Скриншот

Отметим, что 20 июля Фокус писал об ещё одном скандале в сети, в котором фигурировал косметический салон. Выяснилось, что украинцев возмутила реакция владелицы салона на кресло, которое случайно и непреднамеренно испачкала клиентка.

Напоминаем, что в феврале 2026 года стало известно о скандале в сети, связанном со сборами средств и петициями, которые распространяют блогеры.