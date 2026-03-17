Блогеров заподозрили в заработке на собраниях и петициях: Елена Мандзюк резко отреагировала

В сети разгорелась дискуссия вокруг блогеров, которых подозревают в вымогательстве денег за распространение собраний и петиций. Елена Мандзюк призвала прекратить обобщения и начать публично называть виновных.

В Threads активно распространяются сообщения с утверждениями о том, что отдельные блогеры якобы требуют оплату за размещение информации о благотворительных сборах или петициях. Такие публикации набирают тысячи лайков и сопровождаются волной возмущения, где пользователи обвиняют инфлюенсеров в нечестности и наживе на войне. На этом фоне блогер Елена Мандзюк отреагировала на ситуацию, призвав к конкретике и ответственности в подобных заявлениях.

Она подчеркнула, что отсутствие имен лишь вредит репутации всех блогеров, которые занимаются сборами, и усложняет их работу, а также подрывает доверие аудитории.

"Пожалуйста, имеете такого (блогера — Фокус) — пишите имя, потому что все это подрывает доверие ко всем, а я едва закрываю каждый свой сбор для военных, и с каждым днем это делать все труднее. Не бойтесь говорить правду, если она существует. Такие все сообщения без доказательств выглядят как байт на комментарии или сбор лайков, уничтожение репутации блогеров и, конечно, усложнение всех сборов, которые мы пытаемся делать", — отметила Мандзюк.

В сети разгорелась дискуссия вокруг блогеров, которых подозревают в вымогательстве денег за распространение собраний и петиций Фото: Threads

Позже блогер предположила, что подобные обвинения могут быть безосновательными — или же речь идет о малоизвестных лицах, или таких случаев вообще не существует. Она также отметила, что подобные сообщения демотивируют тех немногих инфлюенсеров, которые продолжают помогать военным.

"И мне очень обидно, что таким образом собирают лайки и комментарии, рассеивая уныние, пренебрежение к медийным людям, которые пытаются поддерживать военных (а таких блогеров, которые до сих пор делают сборы, и так единицы!). Если вы имеете на кого-то жалобу и претензию, имейте смелость называть имена, а не вилами по воде", — добавила она.

В комментариях под сообщением пользователи начали делиться собственным опытом. В частности, сценаристка Reels и TikTok и писательница Сандра рассказала, что обращалась к известным людям с просьбой распространить петицию о запрете печати русской литературы. По ее словам, один из блогеров (Евгений Дмитриев) согласился помочь, но попросил за это оплату.

"Но с помощью вас, Терена, alyona alyona, Миши Правильного, Богдана Андруха (никто из вас даже не имел в виду просить деньги) — мы закрыли эту петицию", — поделилась Сандра.

